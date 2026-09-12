TC Pista: Pellandino debutó con un noveno lugar en la clasificación

Este sábado se desarrolló una atípica jornada de actividad en el marco del TC Pista. Por la undécima fecha del campeonato, los pilotos protagonizaron la primera jornada de actividad por la Copa de Plata en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis con la sorpresiva presencia de nieve.

Esto demoró la disputa de la clasificación, que comenzó más tarde de lo esperado y con un espacio entre los entrenamientos y la clasificación mucho más largo que el habitual. Los primeros en registrar tiempos tuvieron marcas lentas, que fueron mejorando con el avance de la disputa de la clasificación.

En ese contexto, Benjamín Ochoa terminó ganándole el duelo al líder de la Etapa Regular, Bautista Damiani, para quedarse con la pole. El piloto de Ford Mustang obtuvo un registro de un minuto, 47 segundos y 964 milésimas con el que acabó por delante de Damiani. El segundo arribó a 186 milésimas del vencedor; mientras que el tercero fue Juan Maceira, a 478 milésimas.

Esta edición de la clasificación del TC Pista fue la primera para el uruguayense Tomás Pellandino, que comenzó a medirse entre los principales pilotos de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera. En ese marco clasificó en el noveno lugar a dos segundos y 978 milésimas del mejor tiempo. El ramirense Manuel Borgert terminó más retrasado.

La actividad continuará este domingo con la disputa de las series clasificatorias a partir de las 10.05 y 10.30, lideradas por Ochoa y Maceira, respectivamente. La final, en tanto, se disputará a partir de las 12.30 y se impondrá el primero en finalizar las 20 vueltas o completar primero los 40 minutos de carrera.