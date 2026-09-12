TC: Werner terminó tercero y fue el mejor de la Copa de Oro

Werner (derecha) fue el mejor entre los de la Copa de Oro (Foto: Puesta a punto - X).

En una jornada atípica, este sábado se desarrolló la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Por la undécima fecha del campeonato, los pilotos tuvieron que esperar para salir a pista a clasificar debido al mal tiempo: nevó en la pista.

Cuando finalmente pudieron salir a pista, los pilotos lo hicieron por turnos y aunque estaba previsto que el grupo de la Copa de Oro fuera el último en salir, los mejores tiempos llegaron antes.

Luis Di Palma obtuvo el mejor registro de la clasificación con un tiempo de un minuto, 44 segundos y 379 milésimas. El piloto arrecifeño no logró ingresar a la Copa de Oro, pero aspira a ser uno de los tres de último minuto, por lo que busca el mejor resultado posible en el autódromo puntano.

El segundo lugar fue para el mendocino Julián Santero, que arribó a 298 milésimas y también aspira a acercarse a los puestos de los tres de último minuto.

Entre los clasificados a la Copa de Oro fue Mariano Werner el de mejor rendimiento. El paranaense se quedó con el tercer lugar de la clasificación luego de obtener un registro que fue apenas 676 milésimas más lento que el del poleman.

El cuarto fue el uruguayense Nicolás Bonelli, que clasificó con un tiempo que fue un segundo y 112 milésimas más lento que el de la pole, pero que le permite salir en el segundo lugar de la primera serie clasificatoria del domingo.

Las series comenzarán a las 10.55, con el binomio Di Palma-Bonelli por delante; a las 11.20, con Santero-Germán Todino; y a las 11.45, con Werner-Juan Trucco. Después de las baterías clasificatorias llegará el turno de la final, que se producirá a partir de las 13.40. El ganador se definirá luego de 25 vueltas o 50 minutos, lo que ocurra primero.