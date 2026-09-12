TCR South America: Leonel Pernía firmó el “1” en Concordia

Pernía se quedó con la pole de este sábado y el domingo buscará la victoria en las carreras.

La jornada automovilística del sábado encontró actividad en el autódromo de Concordia en el marco de la séptima fecha del TCR South America. En esta ocasión fue turno de la clasificación, instancia en la que se destacó el líder del campeonato, Leonel Pernía.

Antes tuvo que trabajar, porque el primer puesto parecía estar en manos de Camilo Trappa. Sin embargo, en la última vuelta el tandilense sacó un registro de un minuto, 42 segundos y 14 milésimas que lo convirtieron en el poleman. Trappa quedó a 282 milésimas.

El tercer puesto fue para Tiago Pernía, hijo de Leonel, que clasificó a 575 milésimas del mejor tiempo de su padre. Juan Rosso y Joaquín Cafaro completaron los cinco primeros lugares a 644 y 649 milésimas, respectivamente.

La actividad en Concordia no terminará acá: este domingo se producirán las dos carreras correspondientes a esta fecha: la primera iniciará a las 10.13; mientras que la segunda está prevista para las 13.13. En medio habrá actividad por el Mini Challenge y por la Fórmula Crespi.