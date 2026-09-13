Argentinos se lo empató a Gimnasia y lidera su zona, pero no la Tabla Anual

Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional hubo duelo entre líder y escolta por la Zona B. En el estadio Diego Maradona, Argentinos Juniors recibió a Gimnasia La Plata en un cotejo que contó con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado por Sebastián Habib en el VAR.

Durante los primeros instantes del juego fue Gimnasia el que dominó las acciones. En ese contexto contó con una buena chance en los pies de Maximiliano Zalazar, que se escapó por el costado derecho y luego de enganchar hacia el centro sacó un remate bajo que buscó el costado izquierdo del arco de Brayan Cortés, pero le faltó dirección.

En su siguiente llegada, el Tripero aprovechó un fallo en la marca del fondo local para avanzar por el centro de la cancha. Zalazar pasó para Ignacio Fernández, que metió una excelente habilitación para Agustín Auzmendi. El atacante se encontró mano a mano con Cortés y pinchó la definición para el 1-0 parcial a los 26 minutos. Golazo.

La respuesta del Bicho fue en una jugada de pelota parada con un potente centro desde la izquierda para la llegada de Francisco Álvarez a la carrera. El central ex Patronato ganó de cabeza, pero remató por encima del travesaño: no pudo ser para el defensor sanjuanino.

Sobre los 41 minutos llegó la jugada que desbalanceó el partido. Un fuerte cruce de Sebastián Prieto sobre Bautista Barros Schelotto no fue ni sancionado como falta por el árbitro hasta que el VAR lo obligó a revisar. En la repetición se observó la plancha del futbolista del Bicho, que se fue expulsado.

Antes del final del primer tiempo Gimnasia tuvo una chance inmejorable para alcanzar el segundo tanto. Tras un pase desde la izquierda que Auzmendi dejó pasar, el balón llegó a la posición de Lucas Janson dentro del área chica: el delantero cuyo pase pertenece a Boca erró el gol de manera increíble, definiendo suave y directo al poste.

La última del Lobo en el primer tiempo estuvo en la cabeza de Nacho Fernández, que no llegó a conectar el excelente centro de Ignacio Miramón desde la derecha. El visitante se retiró al descanso llevándose una ventaja que merecía y que pudo ser superior.

En el segundo tiempo reaccionó el local. Luego de una gran cantidad de chances desperdiciadas a partir de las buenas intervenciones de Nelson Insfrán y la defensa del Lobo, un pase filtrado por Tomás Molina encontró a Gastón Verón mano a mano con Insfrán. Su definición baja al costado izquierdo venció al arquero y puso el 1-1 a los 29.

En el final pudo darlo vuelta el Bicho, pero tras el centro de Hernán López Muñoz desde la derecha, el cabezazo de Verón dio en el poste derecho del arco defendido por Insfrán. Pudo ser victoria de Argentinos, pero quedó en empate.

Con la igualdad el Bicho lidera la tabla de posiciones de la Zona B con 18 puntos, pero perdió el liderazgo de la Tabla Anual, en la que suma 47 y tiene un punto menos que Independiente Rivadavia (48). En la próxima fecha su contrincante será Rosario Central, al que visitará el domingo 20, desde las 17.

El Lobo llegó a 16 unidades y es escolta de la Zona B junto a Sarmiento de Junín. En la Tabla Anual tiene 42 puntos y está en puestos de Copa Sudamericana, apenas a tres unidades de la Copa Libertadores. En la próxima fecha su rival será Banfield, al que recibirá en el estadio Juan Carmelo Zerillo el próximo sábado 19, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 1-1 Gimnasia La Plata.



Goles:

26’PT: Agustín Auzmendi (GIM).

29’ST: Gastón Verón (ARG).



Expulsado:

41’PT: Sebastián Prieto (ARG).



Formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Gabriel Florentín, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi.

DT: Ariel Pereyra.



Cambios:

ET: ingresó Claudio Bravo por Kevin Coronel (ARG).

ET: ingresó Emiliano Viveros por Gabriel Florentín (ARG).

12’PT: ingresó Alexis Steimbach por Lucas Janson (GIM).

19’ST: ingresó Franco Torres por Maximiliano Zalazar (GIM).

34’ST: ingresó Facundo Carrizo por Nicolás Oroz (ARG).

39’ST: ingresó Renzo Giampaoli por Bautista Barros Schelotto (GIM).

39’ST: ingresó Agustín Colazo por Mateo Seoane (GIM).

39’ST: ingresó Marcelo Torres por Agustín Auzmendi (GIM).

44’ST: ingresó Diego Porcel por Tomás Molina (ARG).

44’ST: ingresó Matías Giménez por Hernán López Muñoz (ARG).



Amonestados:

35’PT: Bautista Barros Schelotto (GIM).

1’ST: Nicolás Oroz (ARG).

35’ST: Ignacio Fernández (GIM).

39’ST: Ignacio Miramón (GIM).

47’ST: Alexis Steimbach (GIM).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Sebastián Habib.



Estadio: Diego Maradona.

Video: Liga Profesional.