Central ganó como visitante y escaló en la tabla de posiciones

Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este domingo hubo un duelo directo por la clasificación entre Tigre y Rosario Central. El escenario fue el estadio José Dellagiovanna, en donde el árbitro fue Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Tigre tuvo la primera ocasión de peligro clarísima con un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por el ramirense Jabes Saralegui para el cabezazo de Alan Barrionuevo. El defensor ganó en el área chica, pero remató al medio y le dio la chance a Jeremías Ledesma de despejar con el pie a puro reflejo.

La respuesta del visitante fue con un centro desde la derecha y un despeje que quedó corto para la posición de Jaminton Campaz. Con la marca encima, el colombiano sacó un remate que se desvió y forzó una muy buena atajada de Felipe Zenobio abajo contra el poste derecho.

También con un centro desde la derecha generó su siguiente ocasión el equipo local. En este caso el envío fue de Valentín Moreno y el remate de cabeza fue de Mauro Méndez. El movimiento del atacante no fue el mejor y su cabezazo se fue sumamente desviado del arco defendido por Ledesma.

Ya en la segunda mitad del juego la primera ocasión fue del local. Moreno apareció por la derecha y sacó un remate que parecía tener destino de gol contra el poste derecho, pero Ledesma y su volada evitaron el tanto. En el rebote, Nahuel Banegas se perdió el gol de manera increíble, con el arco vacío y desde el área chica.

Fue por la intervención del VAR que Central encontró la chance de desnivelar el juego. Luego de analizar la jugada, Merlos sancionó un supuesto agarrón de Moreno sobre Campaz, que estaba ingresando al área por el costado izquierdo del ataque. De la ejecución se encargó Di María, que remató suave y al costado izquierdo para el 1-0 a los 15 minutos.

Central pudo encontrar el segundo luego de una buena apilada de Enzo Copetti en el centro del ataque. El delantero cedió hacia la derecha para la llegada de Alan Rodríguez, pero el uruguayo remató muy mal y el balón se fue desviado por el costado izquierdo del arco de Zenobio.

Tigre tuvo la chance de ponerse en partido tras la expulsión de Emanuel Coronel por segunda amarilla luego de un desborde de Banegas por el costado izquierdo, pero los 15 minutos de juego que había por delante no le alcanzaron para conseguir la igualdad. Fue victoria Canalla.

El triunfo llevó a Central a los 15 puntos, con los que se encuentra en la cuarta posición de la Zona B. Tigre, por su parte, suma 12 unidades y quedó en la novena posición del grupo, fuera de los puestos de clasificación.

En la próxima fecha, el equipo rosarino será anfitrión de Argentinos Juniors el domingo 20, desde las 17; mientras que a Tigre le tocará visitar a Vélez en el duelo interzonal de la próxima fecha ese mismo día, desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

Tigre 0-1 Rosario Central.



Gol:

15’ST: Ángel Di María -penal-.



Expulsado:

31’ST: Emanuel Coronel (CEN).



Formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Santiago González, Martín Garay, Santiago López; Ignacio Russo y Mauro Méndez.

DT: Diego Dabove.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

23’ST: ingresó Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (CEN).

23’ST: ingresó Jerónimo Domina por Mauro Méndez (TIG).

23’ST: ingresó Tiago Serrago por Jabes Saralegui (TIG).

36’ST: ingresó Bruno Leyes por Valentín Moreno (TIG).

36’ST: ingresó Ian Subiabre por Santiago González (TIG).

36’ST: ingresó Gaspar Duarte por Ángel Di María (CEN).

36’ST: ingresó Elías Verón por Alan Rodríguez (CEN).

44’ST: ingresó Guillermo Fernández por Franco Ibarra (CEN).

44’ST: ingresó Federico Navarro por Vicente Pizarro (CEN).



Amonestados:

4’PT: Mauro Méndez (TIG).

44’PT: Santiago López (TIG).

13’ST: Valentín Moreno (TIG).

19’ST: Emanuel Coronel (CEN).

47’ST: Alan Barrionuevo (TIG).

50’ST: Guillermo Fernández (CEN).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: José Dellagiovanna.

Video: Liga Profesional.