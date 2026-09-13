Colapinto hizo una gran carrera y terminó séptimo en España

La 14ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 encontró a los pilotos en el circuito de Madrid, que hizo su estreno en esta competencia. Lando Norris partió como líder de la carrera en la que sorprendió durante la clasificación.

En la largada, un error de Kimi Antonelli lo dejó por detrás de Max Verstappen, luego de excederse en la pista, mientras que Lando Norris consiguió conservar el liderazgo. Franco Colapinto tuvo una muy buena salida y saltó del noveno al séptimo lugar luego de superar a Oscar Piastri y Liam Lawson.

Un fallo en el auto de Lewis Hamilton lo retrasó hasta la décima posición, lo que llevó a Colapinto al sexto puesto de la carrera. Antes, Verstappen -que estaba segundo- debió devolverle la posición al británico. De esto se benefició Antonelli, que estaba tercero detrás del neerlandés y pasó al segundo lugar.

El problema en el auto llevó a Hamilton a abandonar, con lo que el trío de líderes era Norris - Antonelli - Verstappen. Más atrás llegaban Charles Leclerc, George Russsell y Colapinto.

Llegando a la décima vuelta, era notoria la diferencia de ritmo entre Colapinto y los cinco de punta e incluso en comparación con Lawson, que cada vez estaba más cerca del argentino. Mientras Colapinto estaba a 11 segundos de Russell, Lawson estaba apenas a tres décimas del argentino, hasta que finalmente lo superó.

En la 15ª vuelta se produjo el choque de Lance Stroll que llevó a la introducción del Auto de Seguridad virtual. Los pilotos que iban entre las principales posiciones decidieron pasar por boxes. Quienes lo aprovecharon fueron Leclerc, Antonelli y Verstappen, luego lo hicieron todos aquellos que iban más atrás. Entre ellos estaba Colapinto, que volvió a pista en la décima posición.

Con el paso de todos por boxes, Leclerc quedó como líder seguido por Antonelli y Verstappen. El gran perdedor del paso por boxes fue Norris, que cayó al quinto puesto, detrás de tres pilotos que pararon e iban por detrás de él antes de parar.

Colapinto comenzó a acelerar pasada la 30ª vuelta, para recortar la distancia con Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly, pilotos que tenía por delante, pero que todavía debían pasar por boxes para cambiar neumáticos. En la 34ª vuelta de Leclerc, líder de la competencia, se produjo el tercer abandono de la carrera: Sergio Pérez llevó el auto a boxes y se sumó a Hamilton y Stroll.

Oscar Piastri entró a boxes en la 44ª vuelta, pero su paso fue lento, con lo que quedó por detrás de Colapinto y Lindblad, objetivo que McLaren pretendía evitar. De esta manera, el argentino saltó al noveno lugar con tres pilotos por encima que todavía debían pasar por boxes.

Liam Lawson entró a boxes en la vuelta siguiente, pero su salida de boxes fue justo por delante de Gabriel Bortoleeto, logrando salvar la posición: solo fue superado por Gasly, que debía pasar por boxes.

En la 46ª vuelta de Leclerc, líder de la competencia, se retiró Carlos Sainz. Mientras tanto, la búsqueda de la octava posición encontró a cinco autos en poca distancia: Bortoleto, Colapinto, Piastri, Lindblad y Hulkenberg estaban encerrados en cuatro segundos.

En la 48ª vuelta finalmente se produjo el sobrepaso de Colapinto sobre Bortoleto, con lo que saltó al octavo lugar y comenzó a perseguir a Lawson, que era el objetivo que le presentó la competencia. Un giro más tarde se produjo finalmente el ingreso a boxes de Leclerc, que cedió el puesto de líder a Antonelli, seguido por Verstappen y Norris.

Sobre el cierre, Alpine usó el ritmo menor de Gasly para detener la marcha de Lawson y acercarlo a Colapinto, que lo estaba persiguiendo desde la octava posición, achicando la distancia que llegó a ser de 10 segundos a apenas tres segundos y medio con tres vueltas por delante.

Lawson finalmente superó a Gasly, pero el francés no entró inmediatamente a boxes, con lo que dejó al argentino muy cerca de Piastri en la última vuelta. Toda la diferencia que construyó el argentino se esfumó y tuvo que aguantar en el último giro.

Colapinto lo consiguió e incluso se distanció del australiano para firmar el séptimo puesto de la carrera luego de un gran desarrollo en el fin de semana. El argentino sumó seis puntos y comienza a crecer en la tabla de posiciones. El ganador volvió a ser Antonelli, esta vez seguido por Verstappen y Norris, que no pudo aprovechar la pole.

La próxima final de la temporada será en el autódromo de Azerbaiyán el fin de semana del 24 al 26 de septiembre.