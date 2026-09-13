Con cinco partidos sigue la actividad de la Liga Profesional

Este domingo habrá cinco partidos correspondientes a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 14.45 con la disputa de dos encuentros, pero continuará a lo largo de la jornada hasta entrada la noche.

14.45: Tigre - Rosario Central (Zona B)

La jornada abrirá con dos encuentros correspondientes a la Zona B desde las 14.45. Uno de ellos será en el estadio José Dellagiovanna, en donde Tigre será anfitrión de Rosario Central. El árbitro será Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El conjunto dirigido por Diego Dabove viene de perder en su última presentación ante Gimnasia por 2-1 en condición de visitante. Con 12 unidades, en este momento el Matador está octavo, ingresando como último clasificado a la próxima instancia del torneo. En la Tabla Anual tiene 32 unidades y está a cinco puntos de Independiente, último clasificado a la Copa Sudamericana, de momento.

En cuanto al Canalla, viene de empatar 1-1 en el clásico rosarino que disputó como anfitrión. Con ese resultado quedó con 12 unidades y se ubica noveno, por debajo de Tigre por diferencia de gol. En la Tabla Anual suma 40 unidades y está octavo, todavía a tiro de los puestos clasificatorios a la próxima edición de la Copa Libertadores.

14.45: Sarmiento - Belgrano (Zona B)

El otro encuentro en iniciar a las 14.45 será en Junín. Allí Sarmiento recibirá a Belgrano en un encuentro que contará con el arbitraje de Felipe Viola, acompañado en el VAR por Juan Loustau. El duelo en el estadio Eva Perón será transmitido por ESPN premium.

El conjunto conducido por Facundo Sava viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0, resultado con el que se ubicó en el lugar de escolta de Argentinos Juniors con 15 unidades, junto a Gimnasia de La Plata. Con 34 unidades en la Tabla Anual, el conjunto juninense se ubica a tres de la Copa Sudamericana y sueña con dar un salto adelante.

Belgrano atraviesa una situación diferente. Viene de empatar 1-1 con Huracán como local y suma 12 puntos, todavía en puestos de clasificación por diferencia de gol. Sin embargo, ya está clasificado a la Copa Libertadores por haber resultado campeón del Torneo Apertura: su único objetivo es un nuevo título.

17: Argentinos - Gimnasia La Plata (Zona B)

La actividad por la Zona B continuará en la tarde con el enfrentamiento entre líder y escolta. En el estadio Diego Maradona, Argentinos Juniors recibirá la visita de Gimnasia La Plata a partir de las 17 en un duelo que contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Sebastián Habib. La transmisión será de TNT Sports.

El Bicho llegará a este encuentro tras empatar como visitante con Barracas Central por 0-0, con lo que llegó a 17 unidades y lidera la tabla en soledad. Con 46 puntos, el conjunto de Nicolás Diez comenzó la fecha como líder de la Tabla Anual, pero fue superado por Independiente Rivadavia con el desarrollo de la jornada. Su objetivo es ese título, pero está cerca de garantizar la presencia en la Copa Libertadores.

En frente estará Gimnasia de La Plata, que viene de ganarle a Tigre por 2-1 en condición de local. Con 15 puntos, el Lobo platense se convirtió en escolta junto a Sarmiento de Junín y aspira a grandes cosas en la Tabla Anual: tiene 41 puntos y está séptimo, en puestos de Copa Sudamericana.

19.15: Independiente - San Lorenzo (Zona A)

El único encuentro de la Zona A en esta jornada comenzará a las 19.15 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Independiente recibirá a San Lorenzo en un encuentro que contará con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión será de ESPN premium.

El conjunto de Avellaneda está actualmente octavo en la Zona A con 13 unidades luego de su última victoria en Santiago del Estero ante Central Córdoba por 1-0. El Rojo tiene 37 unidades en la Tabla Anual y de momento es el último clasificado a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El Ciclón, por su parte, suma 10 puntos y está fuera de los puestos de clasificación a la próxima instancia. Sin embargo el panorama es positivo luego del último ajustado triunfo ante Talleres por 1-0. En la Tabla Anual el conjunto Azulgrana está lejos en posiciones, pero no en puntos de los puestos de copas: tiene 32 unidades y está a cinco de su rival de esta tarde, aunque se ubica 21° en la tabla.

21.30: Huracán - Racing (Zona B)

El último encuentro de la jornada será también por la Zona B en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El duelo entre Huracán y Racing comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión de este encuentro estará a cargo de TNT Sports.

El Globo empató en su última presentación jugando como visitante por 1-1 ante Belgrano. Ese resultado llevó al equipo de Diego Martínez a los 10 puntos, con los que se ubica en la undécima posición de la tabla en su grupo. Está fuera de puestos de clasificación a la próxima instancia y también está distanciado en la Tabla Anual: suma 32 puntos y está a cinco de Independiente.

La Academia, por su parte, viene de perder ante Atlético Tucumán como local por 2-1, resultado por el que está en la última posición de su grupo junto a Aldosivi con apenas cinco puntos. Los dirigidos por Juan Vojvoda están lejos de los objetivos de clasificación a la próxima instancia y en la Tabla Anual suman 26 unidades, con lo que el objetivo de jugar un torneo internacional es muy difícil.