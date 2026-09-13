Con el concordiense Mayol, Argentina obtuvo la medalla de bronce

Luego de la Apertura de este sábado, el domingo comenzó la disputa de los diversos deportes y disciplinas que componen los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En ese marco, la gimnasia artística masculina trajo buenas noticias para la Argentina.

El equipo de varones se subió al podio luego de culminar en el tercer puesto con 304,400 puntos. El concordiense Santiago Mayol, Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, Luca Alfieri, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo se colgarán la medalla de bronce luego de terminar por detrás de Brasil (310,500) y Colombia (305,600).

Debe destacarse la actuación del concordiense Mayol, que terminó quinto en All-Around a 0,350 de subirse al podio y ser el primer argentino en conseguirlo desde que lo hiciera Eric Pedercini en 2002. Su rendimiento le permitió clasificarse a la final en caballete.

Además obtuvieron otros diez boletos a las finales: Chiapponi en suelo, Alfieri en barra, Coralizzi en anillas, paralelas y caballete y Villafañe en anillas y salto. El equipo argentino seguirá compitiendo por más logros.

Medallas

Argentina obtuvo su primera medalla de oro gracias a la esgrima. El porteño Pasucal Di Tella se impuso en la final de sable sobre el venezolano Eliecer Romero por 15-12 y se subió a lo más alto del podio.

La segunda medalla de oro llegó en la natación, con el 1-2 obtenido por la cordobesa Macarena Ceballos y Martina Barbeito en la carrera de 100 metros pecho. La ganadora además obtuvo el récord de campeonato con un tiempo de un minuto, seis segundos y 80 centésimas: quedó apenas a 11 centésimas de su récord argentino.