En el final, Belgrano empató y rescató un punto en Junín ante Sarmiento

El "Pirata" igualó el juego sobre el final y le sacó la chance de liderazgo a Sarmiento.

En el estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín recibió a Belgrano de Córdoba por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del partido fue Felipe Viola, acompañado en el VAR por Juan Loustau.

Belgrano tuvo la primera llegada después de un centro desde la derecha de Emiliano Rigoni que Franco Vázquez elevó con el taco para la llegada por la izquierda de Federico Ricca, quien intentó con un centro bajo desde adentro del área para Nicolás Fernández, pero el balón dio en un defensor y salió del área.

Los dirigidos por Facundo Sava generaron su primera chance tras un balón largo en el que Junior Marabel ganó de cabeza y bajó el balón para Jonathan Herrera, que llegó a definir y provocó la buena atajada de Thiago Cardozo, que salió a tiempo.

La jugada siguió y Santiago Longo le cometió falta a Cristian Zabala cuando estaba camino a salir del área. Aunque inicialmente el árbitro sancionó fuera del área, la corrección del VAR lo llevó a cobrar penal.

De la ejecución se encargó Junior Marabel, que remató abajo y a la izquierda, pero se encontró con el acierto de Thiago Cardozo. El arquero dio rebote y Marabel tuvo revancha. Esta vez definió al otro lado y puso el 1-0 parcial a los 33.

En el segundo tiempo la primera ocasión de peligro fue otra vez para el anfitrión. En este caso el que intentó fue Julián Mavilla, que tomó el balón por el costado izquierdo, al borde del área, y sacó un disparo a media altura hacia el lado izquierdo del arquero visitante, que despejó al córner.

De a poco el Pirata fue generando peligro y se encontró con una chance clarísima en los pies de Emiliano Rigoni tras un fallo en el rechazo y la presión de Lucas Zelarayán que le dejó la pelota servida por el costado derecho. Llegando al área chica, el atacante sacó un potente remate que dio en el costado externo de la red del arco local.

Luego lo tuvo Lucas Passerini luego de un primer cabezazo de Lautaro Gutiérrez que lo encontró en soledad por el lado izquierdo del ataque en el área chica. El atacante controló y definió, pero la buena salida de Thyago Ayala envió el balón al tiro de esquina.

Belgrano llegó al gol tras una mano sancionada después de un toque de Gutiérrez dentro del área. Fue Gastón González quien, involuntariamente, le dio la chance del penal a Belgrano en el décimo minuto añadido. Passerini se responsabilizó de la ejecución y ajustó la definición contra el poste derecho para el 1-1 que resultaría definitivo (el arquero voló al otro poste).

Con la igualdad Sarmiento llegó a 16 puntos y se mantiene como escolta de Argentinos, que tiene 18. El Pirata, por su lado, llegó a 13 unidades y ahora marcha en la sexta colocación, por encima de River Plate debido a la diferencia de gol.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Racing el viernes 18, desde las 21.15; mientras que al Pirata le tocará ser anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto en su duelo cordobés antes del clásico frente a Talleres: el partido comenzará a las 19.15 del domingo 20.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 1-1 Belgrano.



Goles:

33’PT: Junior Marabel (SAR).

55’ST: Lucas Passerini -penal- (BEL).



Incidencia:

33’PT: Thiago Cardozo (BEL) le contuvo un penal a Junior Marabel (SAR).



Formaciones:

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla, Junior Marabel y Jonathan Herrera.

DT: Facundo Sava.



Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Franco Vázquez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

12’ST: ingresó Diego Churín por Jonathan Herrera (SAR).

23’ST: ingresó Gastón Arturia por Julián Contrera (SAR).

19’PT: ingresó Lucas Passerini por Santiago Longo (SAR).

19’ST: ingresó Adrián Spörle por Federico Ricca (BEL).

27’ST: ingresó Francisco González Metilli por Ramiro Hernandes (BEL).

35’ST: ingresó Elián Giménez por Junior Marabel (SAR).

35’ST: ingresó Gastón González por Julián Mavilla (SAR).

35’ST: ingresó Thiago Santamaría por Santiago Salle (SAR).

39’ST. ingresó Lautaro Gutiérrez por Nicolás Fernández (BEL).



Amonestados:

14’PT: Juan Insaurralde (SAR).

17’PT: Mauricio Martínez (SAR).

39’PT: Ignacio Fernández (GIM).

8’ST: Santiago Salle (SAR).

34’ST: Diego Churín (SAR).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Juan Loustau.



Estadio: Eva Perón.

Video: Liga Profesional.