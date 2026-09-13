Gimnasia ganó sobre el final y clasificó a la segunda rueda

En el estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibió este domingo a Sarmiento de Resistencia por la octava y penúltima fecha de la Zona A de la Fase Reválida. En el duelo dirigido por Juan Nebbietti, el Lobo uruguayense se jugaba la chance de mantener la categoría.

Para este partido, Martín Pinilla eligió a: Emilio Rébora; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Felipe Rocca; Juan Rodríguez, Santiago Lebus, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Michael Bogado y Luis Vila.

Y tuvo que sufrir el conjunto uruguayense. Recién en el minuto 46 del segundo tiempo consiguió finalmente el tanto que le dio la victoria y la permanencia. El gol fue de Agustín Favre, que puso el 1-0 y cerró el partido con triunfo para los locales, que aseguraron la categoría y además avanzaron de fase.

Con la victoria, Gimnasia llegó a 14 puntos y se volvió inalcanzable para aquellos equipos que pelean el descenso en los promedios. Por su parte, Sarmiento quedó penúltimo con seis unidades y con la victoria de El Linqueño por 1-0 ante Boca Unidos sufrió el descenso de categoría.

La victoria también aseguró la presencia del Lobo en la próxima instancia del torneo, ya que avanzan los cinco primeros y no hay suficientes equipos que puedan superar a los dirigidos por Pinilla.

Gimnasia quedó igualado con Boca Unidos en el liderazgo del grupo, con 14 puntos, debido a la derrota de los correntinos. En caso de ganar en la próxima fecha frente a Sportivo AC de Las Parejas, como visitante, al conjunto uruguayense le bastaría con un empate del conjunto correntino para quedarse con el primer lugar de la zona.