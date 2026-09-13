Independiente y San Lorenzo repartieron puntos en Avellaneda

Independiente fue mejor en el primer tiempo, pero no lo liquidó y se lo empataron.

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibió a San Lorenzo. El partido fue en el marco de la novena fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro de este partido fue Facundo Tello, acompañado por Fernando Espinoza en el VAR.

En el primer tiempo hubo mucha superioridad de Independiente, que se encontró temprano con el gol. Fue a los siete minutos luego de un centro desde la derecha impulsado por Santiago Montiel que Juan Arrayago convirtió en gol con un fuerte cabezazo de pique al suelo que venció a José Devecchi. Iban siete minutos.

En medio del dominio local, San Lorenzo tuvo la chance del empate con un remate de larga distancia de Rodrigo Auzmendi. El atacante aprovechó un balón suelto en el borde del área y sacó el disparo que se fue muy por encima del travesaño.

El Rojo respondió con una nueva jugada de pelota parada. Esta vez el centro de Montiel encontró a Ezequiel Ávila, que ganó de cabeza y remató al poste en el ángulo superior izquierdo de la valla de Devecchi.

Luego tuvo su oportunidad Matías Abaldo, que tras el desborde de Montiel por derecha y la pifia de Ávila se encontró con la pelota en la puerta del área chica. El atacante anticipó a su marcador y cruzó bien el remate, pero se encontró con la sorpresiva presencia de Danilo Arboleda, que despejó al tiro de esquina de manera fortuita.

Desde ese córner Montiel probó rematar al arco y forzó una gran estirada de Devecchi justo antes de que llegue el cabezazo del concordiense Leonardo Godoy, que aparecía por detrás del arquero.

En la segunda mitad el gol del empate llegó muy rápido. Lo que parecía un fallo en el control por parte de Facundo Farías le dio la chance de salir con pelota dominada hacia adelante. El ex Colón se acercó al arco y desde afuera del área sacó un fuertísimo remate que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Rey. Golazo y 1-1 a los seis minutos.

Independiente reaccionó tras ese gol y volvió a generar por medio de Montiel. El atacante recibió el pase por el costado derecho del ataque y sacó un remate que buscó el ángulo superior izquierdo del arco de Devecchi, pero terminó dando en la parte externa de la red.

Un nuevo intento de Montiel en un tiro libre ejecutado desde el costado derecho encontró el rechazo de Devecchi al tiro de esquina y poco después llegó el centro desde la derecha para la llegada de Josías Palais que el mediocampista remató de palomita directamente afuera por el costado derecho del arco visitante.

El Ciclón aguantó hasta el final y rescató un empate que desde las ocasiones de gol resultó injusto, pero que premió la efectividad en el área.

Con la igualdad, los dirigidos por Jádson Viera llegaron a los 14 puntos con los que se ubican en la sexta posición de la tabla; mientras que el Ciclón suma 11 unidades y está en la novena posición del campeonato.

En la próxima fecha, el equipo de Avellaneda visitará a Unión el sábado 19, desde las 16.45; mientras que al conjunto del debutante Rubén Insúa le tocará recibir a Boca Juniors, el domingo 20, desde las 14.45.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-1 San Lorenzo.



Goles:

7’PT: Juan Arrayago (IND).

6’ST: Facundo Farías (SLO).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Facundo Zabala, Juan Arrayago, Juan Fedorco; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Matías Abaldo; Ezequiel Ávila.

DT: Jádson Viera.



San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

ET: ingresó Mathías De Ritis por Teo Rodríguez Pagano (SLO).

ET: ingresó Ezequiel Herrera por Ignacio Perruzzi (SLO).

27’ST: ingresó Josías Palais por Matías Abaldo (IND).

27’ST: ingresó Lautaro Millán por Maximiliano Meza (IND).

27’ST: ingresó Enzo Salas por Alexis Cuello (SLO).

35’ST: ingresó Juan Rattalino por Manuel Insaurralde (SLO).

35’ST: ingresó David Martínez por Iván Marcone (IND).

35’ST: ingresó Felipe Tempone por Ezequiel Ávila (IND).

43’ST: ingresó Iván Morales por Mateo Pérez Curci (IND).



Amonestados:

6’PT: Ignacio Perruzzi (SLO).

26’PT: Iván Marcone (IND).

20’ST: Santiago Montiel (IND).

41’ST: Guzmán Corujo (SLO).

48’ST: Ezequiel Herrera (SLO).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.