Las “Panteras” cayeron ante Brasil y son subcampeonas sudamericanas

Argentina no pudo con Brasil y se retiró con cuatro victorias y una derrota.

La selección argentina de vóley femenino afrontó este domingo su último partido en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. En el estadio Maracanãzinho de Río de Janeiro, la selección conducida por Facundo Morando se enfrentó a las anfitrionas para definir al clasificado a los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles.

Ambos equipos habían asegurado ya su participación en el Mundial a disputarse en Canadá y Estados Unidos el próximo año; y a los Juegos Panamericanos que se disputarán también el próximo año, en Lima (Perú): estaba en juego el premio mayor.

Y Brasil no dejó lugar a dudas de que se trataba de las principales candidatas. Aunque las Panteras batallaron en el primer set, el parcial favoreció a las anfitrionas por 26/24. Ese fue un duro golpe en lo anímico, ya que Argentina no ejerció la misma presión en los dos sets siguientes y acabó perdiendo por 25/19 y 25/16.

Esta derrota dejó a la Argentina sin boleto a los Juegos Olímpicos de 2028, por lo que ahora deberán intentar obtenerlo en el Mundial 2027 o a través del Ranking Mundial, por lo que deberá trabajar y mucho durante la próxima temporada.

Del plantel argentino que terminó como subcampeón fue parte la entrerriana Melany Detzel, oriunda de Aldea Spatzenkutter.

Resultados de Argentina:

3-1 (20/25, 25/15, 25/18 y 27/25) vs. Perú.

3-2 (27/29, 25/11, 21/25, 25/23 y 15/8) vs. Colombia.

3-0 (25/21, 25/18 y 25/17) vs. Chile.

3-0 (25/23, 25/20 y 25/21) vs. Venezuela.

0-3 (24/26, 19/25 y 16/25) vs. Brasil.