Liga Provincial: Urquiza le ganó a Quique y lidera junto a Sionista

Este sábado se completó la actividad correspondiente a la novena fecha de la Liga Provincial de Mayores en el marco de la Zona B. El primer partido se disputó el jueves y acabó en victoria de Sionista por 65-57 ante Olimpia, resultado con el que se adueñó del liderazgo con récord 8-1.

Persiguiendo a Sioni está Urquiza Santa Elena, que en su partido ante Quique logró la victoria por 89-76 en condición de local de manera que alcanzó la cima. El conjunto santaelenense también llegó al récord 8-1, con lo que ahora está puntero junto a Sionista.

En los tres duelos restantes de la jornada hubo dos victorias visitantes y una local. El único local en vencer fue Independiente de La Paz, que derrotó a Estudiantes de Paraná, colista del grupo sin victorias, por 82-70. Los ganadores visitantes fueron Ciclista y Recreativo, que derrotaron respectivamente a Talleres (71-62) y Paracao (83-54).

En la próxima fecha se pondrá en marcha la segunda rueda y comenzará a tomar forma la tabla de posiciones ya de una manera más definitiva. Los líderes tendrán duelos disímiles: Sionista enfrentará al último, Estudiantes; mientras que a Urquiza le tocará visitar a Independiente de La Paz, sexto con récord 4-5.

Zona C

Sin actividad por la Zona A, la Zona C será la única con acción este domingo en el marco de la disputa de la octava fecha. Los cuatro encuentros de la jornada comenzarán a las 20 y habrá dos duelos muy interesantes: el clásico talense entre Sportivo Peñarol y el líder, Atlético Tala (récord 5-1); y el cotejo entre escoltas protagonizado por Luis Luciano y Parque Sur (ambos con récord 4-2).

Los dos partidos restantes serán en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Racing será local de BH y Regatas Uruguay recibirá en el Juan José Garro a Zaninetti en el duelo uruguayense. En esta jornada quedará libre Bancario.