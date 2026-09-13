Mariano Werner se quedó con la victoria en San Luis

Luego de ganar la serie más rápida, el paranaense Mariano Werner se llevó la victoria en la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Venció a Julián Santero en el mano a mano y lideró el podio completado por Luis Di Palma.

Este domingo la Copa de Oro desarrolló sus series y primera final de la temporada en el marco del Turismo Carretera. En ese contexto, Mariano Werner mostró desde temprano que iba a buscar la victoria y tenía auto para hacerlo. El escenario fue el autódromo Rosendo Hernández de San Luis en el marco de la undécima fecha del campeonato.

En la tercera serie el paranaense fue imparable y ganó la batería más rápida de la jornada, de manera que se quedó con el derecho a partir como líder en la final. Julián Santero ganó la segunda serie más veloz y el poleman, Luis Di Palma, ganó la batería más lenta y debió largar desde el tercer puesto.

La partida de la competencia mostró una gran maniobra defensiva del piloto paranaense, que mantuvo a raya a Santero y lideró durante los primeros giros de competencia. Atrás se producían al mismo tiempo las grandes remontadas de Facundo Chapur y Agustín Canapino, que recuperaban posiciones importantes en la lucha por la Copa.

Tras el Auto de Seguridad y el reinicio por el toque entre Santiago Mangoni y Matías Canapino, Santero presionó mucho más a Werner y lo exigió con el fin de quitarle el primer lugar, pero más allá de ponerle el auto a la par pudo hacer poco para quedarse con el primer puesto.

Werner sostuvo la primera posición y así transcurrió las 25 vueltas que duró la competencia, quedándose con la victoria. Atrás, Santero quedó en el segundo escalón del podio a apenas 674 milésimas del paranaense; mientras que el tercer lugar fue del poleman Di Palma, que tras un intercambio de posiciones con Germán Todino logró sostener el tercer puesto.

El uruguayense Nicolás Bonelli remontó algunas posiciones luego de una mala serie clasificatoria, pero no consiguió acercarse a las principales posiciones. Terminó 23° y tendrá que remontar mucho en las próximas competencias para poder aspirar a entrar como uno de los tres de último minuto.

Werner lidera la Copa de Oro con 53 puntos seguido de Otto Fritzler (terminó quinto) con 42,5 y Agustín Canapino con 35. La próxima final de la temporada será en el autódromo de San Nicolás el fin de semana del 4 al 6 de octubre.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 11 (en San Luis)

1°) Mariano Werner (Ford).

2°) Julián Santero (BMW): a 674/1000.

3°) Luis Di Palma (Toyota): a 1”897/1000.

4°) Germán Todino (Ford): a 2”308/1000.

5°) Otto Fritzler (Mercedes): a 3”229/1000.

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23°) Nicolás Bonelli (Ford): a 18”939/1000.



Copa de Oro

1°) Mariano Werner (Ford): 53 puntos.

2°) Otto Fritzler (Mercedes): 42,5.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet): 35.

4°) Facundo Chapur (Mercedes): 32.

5°) Jonatan Castellano (Dodge): 28.