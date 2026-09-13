Patronato buscará retomar la senda de la victoria ante Temperley

Este domingo la acción correspondiente a la 29ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional se dará cita en Paraná. El estadio Presbítero Bartolomé Grella recibirá el encuentro de Patronato ante Temperley que contará con el arbitraje de Bruno Amiconi. Los asistentes serán Marcelo Bistocco y Walter Ferreyra; mientras que el cuarto árbitro será Marcelo Sanz.

El encuentro es importante para el Patrón. Con 29 puntos, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes está apenas dos unidades por encima de Chacarita, en zona de descenso directo. Un empate o derrota del equipo paranaense permitirá al Funebrero contar con la chance de igualarlo o superarlo. Para eso, Chacarita deberá vencer a Midland.

Volviendo a la actualidad del Rojinegro, en su último encuentro empató sin goles frente a Deportivo Maipú jugando como visitante, de manera que rescató un punto tras la derrota sufrida ante Almagro (1-0) en su última presentación como local previa a la de este domingo frente al Gasolero.

Sin definiciones en el equipo, Fuentes podría introducir algunas variantes en el once, con la posibilidad del ingreso de Renzo Reynaga y el paso de Juan Salas a jugar como lateral derecho. Uno que podría volver es Brandon Cortés, que cumplió con su fecha de suspensión y estará disponible.

El equipo además sufrió la baja de Gabriel Díaz, que por una fractura del peroné de la pierna izquierda se perderá al menos dos meses de actividad. Tampoco estará disponible Hernán Rivero, que tiene una herida al nivel del tendón de Aquiles.

Quien retorna es Maximiliano Rueda, disponible tras su lesión y por la lesión de Díaz posiblemente ingrese al equipo titular. Si eso ocurre, el equipo irá con: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Diego Díaz y Renzo Reynaga.

Los demás convocados son: Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Fernando Moreyra, Juan Barinaga, Benjamín Bravo, Gonzalo Salega, Valentín Villarreal y Joaquín Barolín.

El rival

En frente habrá un equipo que cuenta con la ilusión del ascenso. Temperley está segundo en el grupo con 49 puntos y en su última presentación derrotó a Colegiales por 3-1, quedando apenas a tres unidades del puntero, que es Tristán Suárez, con 52.

A diferencia de Patronato, el entrenador Nicolás Domingo -con paso por el Patrón antes de su retiro- definió a su lista de convocados. No contará con el experimentado Gabriel Hauche ni con Gerónimo Tomasetti y Marcos Echeverría. El primero faltará por lesión, los dos restantes lo harán por suspensión, pero buscará la victoria con sus mejores jugadores a disposición.

Los convocados son los siguientes:

-Arqueros: Ezequiel Mastrolía y Lisandro Morrone.

-Defensores: Oswaldo Pacheco, Nicolás Ávalos, Matías Calzón, Lucas Angelini, Lorenzo Monti y Valentín Aguiñagalde.

-Mediocampistas: Lucas Richarte, Franco Díaz, Franco Benítez, Román Quiroga, León Trebotic, Adrián Arregui, Luciano Nieto, Fernando Brandán, Alejandro Melo y Pedro Souto.

-Delanteros: Facundo Kruger y Bautista Fernández.