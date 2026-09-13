Patronato empató con Temperley y suma tres sin ganar

En el estadio Grella, Patronato empató 0-0 con Temperley por la 29ª fecha de la Zona B en la Primera Nacional. El visitante jugó con uno menos luego de la expulsión de Franco Díaz a los 10 minutos del segundo tiempo.

Por la 29ª fecha de la Zona B en la Primera Nacional, Patronato recibió este domingo la visita de Temperley en el cuarto partido del reciente ciclo de Marcelo Fuentes. El árbitro del encuentro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella fue Bruno Amiconi y, como era de esperarse, tuvo protagonismo.

El manejo de la pelota y la generación de ocasiones de peligro correspondió al visitante durante los primeros minutos. El Gasolero se acercó a la valla del Patrón y contó con algunas ocasiones pese a haber perdido rápidamente a Pedro Souto por lesión (Fernando Brandán ingresó por él).

Franco Benítez tuvo la primera de las ocasiones llegando al mano a mano con Alan Sosa, pero definiendo por encima del travesaño. El propio Benítez llegó al mano a mano con Sosa nuevamente tras un avance por derecha, pero esta vez la aparición oportuna de Fernando Evangelista evitó que pudiera definir.

La más clara de todas fue un remate de Facundo Kruger, pero esta vez fue Sosa el que respondió para evitar el tanto. El punto de inflexión del partido llegó sobre los 26 minutos: un golpe de Franco Díaz en el rostro de Brandon Cortés derivó en la salida del nacionalizado chileno y en la amonestación del mediocampista cuando parecía corresponder la expulsión.

El ingreso de Diego Díaz en lugar de Cortés ordenó diferente al Patrón que se adaptó mejor al juego y anuló la buena posesión que tenía el equipo de Nicolás Domingo. Con los minutos, Patronato se fue animando y llegó un nuevo punto caliente del juego.

Esta vez fue tras una jugada de pelota parada en la que se vieron al menos dos agarrones claros dentro del área que debieron ser sancionados como penal. El árbitro no solo ignoró esos agarrones, sino que dejó seguir tras la fuerte falta que sufrió Díaz en la medialuna del área grande y que permitió el contragolpe de la visita. Esa falta llevó a Díaz a salir del encuentro para el ingreso de Benjamín Bravo.

Ya en el complemento, la de Bravo fue una ficha clave para la generación de ocasiones de peligro en favor del Patrón. Sus avances por derecha y la buena sociedad con Maximiliano Rueda -Salas ya estaba jugando decididamente como delantero- permitió al equipo local ser profundo por la banda.

Sobre todo luego de la expulsión de Díaz, que volvió a ir con la pierna arriba y esta vez rozó a Salas, situación que el árbitro evaluó con segunda amonestación. Con uno más, el Patrón comenzó a generar ocasiones de peligro que pudieron darle la ventaja.

Hubo tres muy claras: la primera fue con pase de Bravo hacia atrás para el remate de zurda de Maximiliano Rueda que se fue pegado al poste derecho; luego lo tuvo Renzo Reynaga con un enganche en la medialuna del área y posterior remate apenas desviado por el costado izquierdo del arco y la última fue un desborde de Bravo que llegó hasta línea de fondo y envió un centro bajo que Salas no pudo anticipar para enviarlo al arco.

Luego llegaron los cambios de ambos equipos y Patronato siguió dominando, pero ya no con el mismo ímpetu. Le faltó conexión al fondo con el ataque: ni Gonzalo Salega, ni Picco, ni -sobre todo- Barinaga bajaron para conectar a los defensores con los atacantes, por lo que muchas veces Franco Meritello y Santiago Piccioni se pasaban el balón entre ellos.

El tiempo transcurrió y en el final fue el Gasolero el que jugó en campo del Patrón, aunque lejos de generar peligro en la valla de Sosa. La imposibilidad de recuperar la pelota para el Patrón hizo que el tiempo se acabe y sea igualdad 0-0.

Patronato empató y en la próxima fecha visitará a Nueva Chicago. Tiene 30 puntos y está apenas por encima de las posiciones de descenso, aunque tendrá la chance de arrastrar a un rival directo: los de Mataderos tienen 32 unidades y están apenas una posición por encima del Patrón.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-0 Temperley.



Expulsado:

10’ST: Franco Díaz (TEM).



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista; Augusto Picco; Juan Salas, Juan Barinaga, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Renzo Reynaga.

DT: Marcelo Fuentes.



Temperley: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz; Franco Benítez, Luciano Nieto, Pedro Souto; Facundo Kruger.

DT: Nicolás Domingo.



Cambios:

13’PT: ingresó Fernando Brandán por Pedro Souto (TEM).

30’PT: ingresó Diego Díaz por Brandon Cortés (PAT).

39’PT: ingresó Benjamín Bravo por Diego Díaz (PAT).

20’ST: ingresó Lucas Richarte por Luciano Nieto (TEM).

21’ST: ingresó Bautista Fernández por Facundo Kruger (TEM).

22’ST: ingresó León Trebotic por Franco Benítez (TEM).

29’ST: ingresó Joaquín Barolín por Renzo Reynaga (PAT).

30’ST: ingresó Facundo Heredia por Valentín Pereyra (PAT).

30’ST: ingresó Gonzalo Salega por Juan Salas (PAT).

36’ST: ingresó Alejandro Melo por Fernando Brandán (TEM).



Amonestados:

26’PT: Franco Díaz (TEM).

38’PT: Santiago Piccioni (PAT).

6’ST: Fernando Brandán (TEM).

8’ST: Juan Barinaga (PAT).

37’ST: Lorenzo Monti (TEM).

45’ST: Adrián Arregui (TEM).



Árbitro: Bruno Amiconi.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.