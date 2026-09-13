Pernía y Reis fueron los ganadores en Concordia

Este domingo se completó la actividad correspondiente a la séptima fecha del TCR Sudamericano en el autódromo de Concordia. A lo largo de la jornada se desarrollaron dos finales que tuvieron como principal candidato a Leonel Pernía, que había sido el vencedor en la clasificación. Sin embargo, las cosas cambiaron.

Carrera 1

En la mañana fue Tiago Pernía el que acabó llevándose la victoria. Se benefició por un toque de Camilo Trappa a Leonel Pernía cuando luchaban por la punta de la carrera. Ese roce retrasó a Pernía al tercer lugar y Trappa cruzó primero la bandera a cuadros, sin embargo, una sanción de cinco segundos lo dejó por atrás de Tiago, de manera que el trío de punta se compuso por Tiago Pernía, Leonel Pernía y Raphael Reis. Trappa quedó relegado al sexto lugar.

Carrera 2

En la segunda final hubo una brillante actuación de Raphael Reis, que no pasó sobresaltos hasta encontrarse cerca del cierre, cuando la presión de Leonel Pernía lo forzó a acelerar a fondo. Para su fortuna logró la victoria con 755 milésimas de ventaja, mientras que el tercero fue Nelson Piquet, a más de cuatro segundos de diferencia.

La próxima etapa de la competencia contendrá un nuevo estreno. Luego de la primera carrera en Concordia se producirá la primera competencia en el autódromo de Posadas, el fin de semana del 3 y 4 de octubre.