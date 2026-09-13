TC Pista: Borgert terminó cuarto en la primera final de la Copa de Plata

Borgert recuperó tres lugares en la serie y seis en la final para terminar cuarto.

Este domingo concluyó la actividad correspondiente al TC Pista en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. La primera fecha de la Copa de Plata contó con el desarrollo de las series y posteriormente la final para determinar al ganador.

En las series los que marcaron el ritmo fueron Benjamín Antón y Bautista Damiani, mostrándose como los pilotos a vencer en la final.

Benjamín Ochoa, que había tenido una buena actuación el sábado con la pole position, abandonó en la primera serie junto a su compañero de equipo, Juan Maceira, que iba segundo. Este último recibió el impacto de Nicanor Santilli Pazos, con lo que otro candidato quedó fuera de competencia.

Todo eso benefició a Benjamín Antón, que fue el ganador del parcial seguido por Gabriel Gandulia y Luciano Cotignola. En esta serie, Tomás Pellandino terminó quinto y con esperanzas de pelear por algo en la carrera.

En la segunda serie el ganador obtuvo la victoria de punta a punta. Bautista Damiani se quedó con la victoria por encima de Thomas Pozner y Juan Gallo para asegurarse largar en la primera fila. En esta serie Manuel Borgert terminó quinto y partió junto a Pellandino en la final.

Justamente el uruguayense no pudo competir en su primera experiencia en la final del TC Pista. El Gallito abandonó a poco del arranque y acabó último en la grilla que presentó a 19 pilotos este domingo al mediodía.

En cuanto a la carrera, Antón ganó la carrera de punta a punta. Pese a padecer durante los giros finales con Damiani presionándolo desde atrás y con Pozner y el ramirense Borgert muy cerca, el piloto de Ford terminó llevándose la victoria en la primera carrera de la Copa de Plata.

Damiani terminó segundo en la competencia y Pozner completó el podio. El entrerriano Borgert, que dio la impresión de poder ir por algo más, debió conformarse con el tercer lugar y la esperanza de buscar la victoria en la próxima fecha para poder aspirar al título.

La próxima final de la temporada será en el autódromo de San Nicolás, Buenos Aires, el fin de semana del 4 de octubre. Solo quedan cuatro carreras por delante para definir el título.