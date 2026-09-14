Banfield y Barracas quedaron a mano en el Florencio Sola

El Taladro y el Guapo igualaron 1 a 1 este lunes por la novena fecha.

Banfield y Barracas Central empataron 1 a 1 este lunes en el estadio Florencio Sola, por la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro formó parte de la novena fecha del campeonato de Primera División.

En un duelo parejo ambos tuvieron sus chances en el comienzo. Primero el Guapo tomó las riendas, pero el Taladro respondió y estuvo a punto de romper el cero con un intento de Adrián Balboa (exPatronato) que dio en el palo.

El trámite fue intenso y Lautaro Gómez pudo romper el cero, pero Marcelo Miño le ahogó el grito. Sin embargo, la jugada siguió y el propio volante ofensivo la volvió a recibir tras el pase de Nicolás Meriano, dejó dos hombres en el camino y definió con un tiro arriba que esta vez venció la resistencia del arquero rival.

En el complemento Santiago López García tocó la pelota con la mano dentro del área en un error no forzado. El juez Sebastián Zunino sancionó penal e Iván Tapia capitalizó la posibilidad para Barracas que alcanzó el empate.

Con esta igualdad ambos no levantan cabeza y sigue afuera de la zona de clasificación para los octavos de final. Barracas es undécimo y Banfield se ubica en la siguiente posición.

En la próxima fecha, la 10, Banfield visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, el sábado desde las 14.30. Mientras que Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia, a partir de las 19, señala Infobae.