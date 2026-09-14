Básquet: La Unión de Colón ya tiene su agenda de amistosos rumbo a la Liga Argentina

El Rojo transita su tercera semana de pretemporada y ya tiene amistosos confirmados.

La Unión de Colón comenzará esta semana con sus partidos amistosos de pretemporada rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol. A lo largo de su preparación, el equipo dirigido por Martín Guastavino se medirá con los otros dos representantes entrerrianos en la categoría: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

En su tercera semana de pretemporada, el Rojo realizará un entrenamiento a puertas abiertas el próximo miércoles en Villa Elisa. En tanto que el viernes 18 de septiembre viajará a Gualeguaychú para enfrentar a Central Entrerriano.

La próxima parada será Chajarí, para medirse con Comunicaciones de Mercedes, que integra la Conferencia Norte de la Liga Argentina, y el escenario será el Club Atlético Santa Rosa de dicha localidad entrerriana, el sábado 26 de septiembre. Finalmente cerrará los viajes el martes 29 de septiembre cuando visite a Rocamora en La Histórica.

En octubre inaugurará su fase local recibiendo primero a Rocamora, el viernes 2; para luego hacer lo mismo con Central Entrerriano el martes 6.

Informe y foto: Prensa La Unión de Colón