En Buenos Aires presentaron el Mundial de Canotaje Maratón que tendrá lugar en Gualeguaychú

Del 19 al 25 de octubre Gualeguaychú recibirá el Mundial de Canotaje Maratón 2026 y este lunes se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento. Fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), ubicado en el barrio porteño de Nüñez, y contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio.

“Es la primera vez que se hace este mundial en la Argentina, y que se haga en nuestra provincia para nosotros significa un honor y una gran oportunidad", valoró el mandatario sobre la cita organizada por la Federación Internacional de Canotaje (ICF, por sus siglas en inglés).

En esa línea, Frigerio remarcó el impacto que tienen los eventos deportivos en la actividad turística de la provincia, y expresó: "Creemos en el turismo, en el turismo de eventos y en el vinculado con las actividades deportivas por eso lo apoyamos desde el primer momento".

Rogelio Frigerio, durante el lanzamiento en el CeNARD.

Asimismo, valoró el movimiento económico que generará la llegada de deportistas y visitantes y aseguró que "van a ser días de mucha actividad y movimiento económico en la ciudad de Gualeguaychú, que es una ciudad acostumbrada a recibir visitantes, porque hace eventos de primer nivel también permanentemente".

Por su parte, el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el impacto económico que generan los eventos deportivos en el país, y valoró las condiciones que ofrece la Argentina para recibir visitantes. "Hoy es el 10 por ciento del movimiento del turismo mundial lo que generan los eventos deportivos", sostuvo, y mencionó como ejemplos la Copa Davis en Neuquén, el Campeonato Mundial de Billar en Marcos Juárez y las gestiones para recuperar una fecha del Rally Mundial en Córdoba y el Gran Premio en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la vice intendenta de Gualeguaychú, Julieta Carraza, destacó la importancia de que la localidad sea sede del Mundial y valoró el trabajo realizado para posicionar a la ciudad como destino de grandes eventos. En ese sentido, expresó que es "un honor enorme" y remarcó que el campeonato argentino realizado previamente permitió adquirir experiencia y preparación para afrontar la organización de esta competencia internacional. "Para nosotros es darle la ventana y la bienvenida al mundo. Estamos muy orgullosos de poder llevarla a cabo y esperándola con muchas ansias", afirmó.

En el lanzamiento se hizo presente el Carnaval del País.

Cabe destacar que será la primera vez que esta competencia internacional se disputa en Sudamérica y contará con la participación de más de 700 palistas provenientes de más de 40 países.

Del lanzamiento, que contó además con un espectáculo del Carnaval del País, participaron también la vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje (ICF), Cecilia Farías; el presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi; el titular del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, Jorge Chica; y el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga.

Cronograma de actividades del campeonato

Las actividades comenzarán el 19 de octubre con el Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón y continuarán con el Campeonato Panamericano de Maratón, previsto hasta el 25 de octubre. En tanto, el Mundial Paddle Worldwide (PWW) de Canotaje, como evento central, se disputará del 22 al 25 de octubre. La competencia tendrá como escenario un circuito ubicado entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, integrado a la Costanera de Gualeguaychú.