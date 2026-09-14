Fuentes tras el empate de Patronato: preocupación por las bajas y la mira Chicago

El empate de Patronato frente a Temperley dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico Rojinegro. Pese a contar con un jugador de más durante todo el segundo tiempo, el equipo no logró quebrar el cero y sigue sin ganar en la competición.

Ya en conferencia de prensa, Marcelo Fuentes, entrenador del Santo, lamentó el resultado y fue contundente: “Fue un partido dificilísimo, durísimo. Deseábamos y soñábamos con quedarnos con tres, pero nos quedamos con uno”.

No caben dudas que el mayor dolor de cabeza para el entrenador radica en las constantes bajas físicas. Al desgaste previo, en el partido ante el Gasolero se sumaron las salidas de Brandon Cortés y Diego Díaz. Respecto a este último, el DT mostró particular inquietud: “Tengo temor por la de Diego, y Brandon quedó medio noqueado, no pudo seguir. A Diego le van a hacer una resonancia y ahí tendremos exacto qué es lo que tiene, pero se paró y no podía apoyar”.

A la par, Fuentes llevó tranquilidad sobre el cuadro del Monito Díaz, aclarando que, pese a ser una lesión compleja, no hubo desplazamiento. Las ausencias obligaron a recurrir a juveniles de las inferiores, en especial para cubrir el puesto de volante de contención: “Hay una posición que ha quedado huérfana, que es la del 5 posicional. Estamos viendo si alguien nos puede dar una mano ahí”.

Más del análisis de Fuentes

Por otra parte, y consultado sobre una supuesta infracción dentro del área sobre Salega que todo el banco local reclamó como penal, prefirió no entrar en polémicas directas con el arbitraje: “Fíjense después que están las imágenes de Salega. Postpartido necesitábamos que el penal fuera cobrado”.

Con la permanencia en juego, Fuentes remarcó el compromiso del grupo y puso el foco inmediato en la visita a Mataderos: “Esta noche empiezo a ver qué podemos parar contra Nueva Chicago. Es angustiante. Eran todas finales y teníamos que ir partido a partido; lo sabíamos todos. El dolor también es nuestro, del técnico, de los jugadores”.