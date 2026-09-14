Juegos Suramericanos: Fernando Contreras consiguió un histórico oro en el Montain Bike

En la continuidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el argentino Fernando Contreras ganó este lunes una histórica medalla dorada en el ciclismo de montaña. Es la cuarta de ese metal para la delegación argentina en lo que va de la competencia y la primera de su historia en esta disciplina.

La prueba se desarrolló en Rafaela y el mendocino la completó con un tiempo de 1h24m27s, el cual le permitió erigirse como ganador. El podio lo completaron los brasileños Alex Malacarne (+0m10s) y Ulan Bastos (+1m33s).

Tras cruzar la meta, el argentino se desplomó sobre el suelo y rompió en llanto, un claro síntoma de desahogo luego del esfuerzo realizado y el logro obtenido. Se abrazó con otros miembros de la delegación y sus rivales también se acercaron para felicitarlo.

“Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me ha apoyado en un año muy complicado para mí. Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta y, gracias a los profesionales, que me ayudaron muchísimo, hoy puedo estar acá”, expresó en diálogo con TyC Sports luego de su consagración.

La actuación del deportista de 29 años no solo significa un extraordinario logro para él en lo personal, sino también para el ciclismo nacional, ya que es la primera medalla que la Argentina gana en esta disciplina en la historia de los Juegos Suramericanos.

La de Contreras en Mountain Bike es la primera presea de oro que obtiene la Argentina en la jornada del lunes. Hasta el momento, la delegación Albiceleste acumula doce medallas en esta edición: cuatro doradas, una plateada y siete de bronce.

Fuente: TyC Sports