La caída libre de Racing continúa: perdió con Huracán y sigue último

Racing continúa en caída libre en el Torneo Clausura, esta vez su verdugo fue Huracán.

Racing perdió 2 a 1 ante Huracán y sigue sin poder sacar la cabeza del pozo, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. En un partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, los goles del local fueron de Facundo Waller y Jordy Caicedo, en 7 y 33 minutos del segundo tiempo, mientras que el mediocampista Ulises Ortegoza había logrado el empate parcial a los 13 del complemento.

La derrota sostiene a la Academia en el último lugar de la Zona B, con cinco puntos en nueve fechas, mientras que el equipo que dirige Diego Martínez llegó al noveno lugar, cortando una racha de cuatro partidos sin triunfos, con 13 unidades.

Las acciones en Parque Patricios

La primera llegada del partido fue del local y a los 12 minutos, con un centro bajo al primer palo que el delantero Jordy Caicedo pudo controlar y rematar de volea, aunque su tiro se fue alto y desviado.

Racing no llegó con peligro hasta los 18 minutos, cuando el delantero Adrián Maravilla Martínez pudo controlar de pecho y rematar de volea un centro desde la derecha, pero su tiro salió centralizado y no representó inconvenientes para el arquero Hernán Galíndez.

Un minuto más tarde, el defensor Matías Pérez definió con un gesto técnico similar luego de un centro pinchado, aunque su tiro pegó en un marcador rival.

La Academia volvió a llegar con claridad a partir de los centros cuando iban 32 minutos del primer tiempo, con una pelota colgada al segundo poste que habilitó el cabezazo de Matías Pérez, el cual fue despejado por el defensor Fabio Pereyra sobre la línea.

En su primera llegada del complemento, a los siete minutos y luego de un remate errado por el volante Facundo Kalinger, el lateral Lucas Blondel cruzó un centro buscapié incisivo que encontró el pie de Facundo Waller, quien marcó el 1-0.

Solo seis minutos tuvieron que pasar para que llegue la igualdad parcial, con una volea de Ulises Ortegoza que cruzó la línea de gol tras un desvío.

En 14 minutos de la segunda mitad, el carrilero Ignacio Rodríguez condujo por el centro y filtró para habilitar al mediocampista Gastón Lodico, quien quedó mano a mano y cruzó un remate bajo, apenas desviado.

Solo tres minutos después, tras un remate del atacante Jordy Caicedo que pegó en el travesaño del arquero Facundo Cambeses, el rebote fue cabeceado ante el arco semivacío por Kalinger, aunque Matías Pérez pudo despejar de cabeza sobre la línea.

A los 33 minutos, el extremo Thaiel Peralta consiguió superar a su marcador por el costado izquierdo y metió un nuevo centro buscapié, para que Caicedo apenas tenga que poner el pie y así marcar el 2-1.

En 42 minutos, Matko Miljevic controló al borde del área grande y sacó un derechazo cruzado que salió muy ajustado contra el poste, aunque el guardameta Hernán Galíndez alcanzó a despejarlo con una estirada destacada.