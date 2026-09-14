Lanús goleó a Deportivo Riestra y se metió en zona de clasificación

El Granate derrotó al Malevo por 3 a 0 en el Guillermo Laza.

Lanús goleó este lunes por 3-0 a Deportivo Riestra, como visitante, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Allan Wlk anotó por duplicado, a los 11 minutos del primer tiempo y a los 24’ del segundo, mientras que Felipe Peña Biafore sentenció el duelo a los 29 minutos del complemento en el estadio Guillermo Laza.

Con este triunfo, el Granate sumó tres puntos vitales que le sirvieron para alcanzar la séptima posición de la Zona A del campeonato local con 13 unidades y meterse en puestos de playoffs. Ahora, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino recibirá a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre desde las 21.15.

Por su parte, el Malevo no levanta cabeza: sumó su quinto partido sin victoria y se hundió en los últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29.º) y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30.º).

Lanús fue superior de principio a fin y golpeó en los primeros instantes del primer tiempo con un contragolpe letal que culminó con un centro raso de Eduardo Salvio para Allan Wlk, que se anticipó a toda la defensa rival y empujó la pelota al fondo de la red.

Si bien el cuadro visitante continuaba mostrando un mayor nivel, no logró ampliar la diferencia y se fue al descanso con ventaja por la mínima.

En el complemento, el mismo autor del primer tanto recibió un pase filtrado del propio Salvio y el atacante paraguayo sacó un zurdazo desde dentro del área que se coló entre las piernas del arquero de Riestra, el paranaense Ignacio Arce.

Más adelante, Peña Biafore se elevó por todo lo alto, ganó de cabeza y estampó el 3-0 para sentenciar la partida y darle un nuevo triunfo al Granate, da cuenta NA.