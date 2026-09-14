Manuela Borghello Pacher: de Echagüe al Mundial de Patinaje

La joven patinadora del Atlético Echagüe Club, Manuela Borghello Pacher, de 13 años, afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva al representar a la Argentina en el Mundial de Figuras Obligatorias de Patinaje, que se disputará del 18 al 20 de septiembre en Chicago, Estados Unidos.

Manuela llega a esta cita internacional después de construir una destacada trayectoria en los últimos años. Fue campeona Sudamericana en Paraguay en 2023, obtuvo el primer puesto en el Panamericano de Colombia en 2024, terminó cuarta en el Panamericano de Buenos Aires en 2025 y este año alcanzó el subcampeonato Panamericano de Figuras Obligatorias, resultado que le permitió consolidar su clasificación mundialista.

En Chicago tendrá la oportunidad de medirse con las mejores especialistas de la disciplina, caracterizada por la precisión, el equilibrio, la concentración y el dominio técnico.





“Uno de los mayores desafíos es poder mostrar todo lo que venimos trabajando desde el principio de año, y también disfrutar de esta gran experiencia. Ya participar es cumplir un sueño; es mi primer Mundial y estoy ansiosa por ver cómo son las cosas allá, el ambiente…”, expresó Manuela.

Para llegar en las mejores condiciones, Borghello Pacher sostuvo una exigente preparación que combinó varias horas diarias de entrenamiento sobre pista, gimnasio y preparación psicológica.

Junto a Emma Schmidt, representante de Sarmiento de Crespo, serán las únicas dos patinadoras entrerrianas presentes en esta cita mundialista.

Fuente: NG Digital