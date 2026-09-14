Mariano Werner: “Estaba convencido que tenía que levantar, pero el gen de uno va más fuerte”

Luego de su victoria en San Luis, el paranaense Mariano Werner reconoció que antes de la final de este domingo pensó en desacelerar para no sumar kilos de lastre de cara a la continuidad del campeonato del Turismo Carretera, pero reconoció que “el gen de uno va más fuerte” y resolvió competir sin especular a bordo del Ford Mustang.

“Estaba convencido antes de largar de que tenía que levantar. Pero bueno, el gen de uno va más fuerte”, reconoció el entrerriano que ganó la primera fecha de la Copa de Oro, entre los pilotos que lucharán por el título. Con su victoria, a los 25 kilos de lastre que tenía por ganar en Termas de Río Hondo, ahora se le sumarán 10 tras el cambio reglamentario de principio de 2026.

“Estoy con mis hijos, siempre hablo mucho con ellos y volverme 700 kilómetros explicándoles que tuve que levantar por los 10 kilos (de lastre) no era una opción. Es parte de la formación que van adquiriendo ellos también”. Ahora, el Zorro lidera el playoff con 10,5 unidades de ventaja sobre Otto Friztler (Mercedes-Benz).

En diálogo con Campeones, Werner destacó a su equipo y contó por qué no estrenó el auto nuevo que se construye en Paraná y que ya no será puesto en pista en 2026: “La verdad, quería ver un equipo explosivo como fue el de 2020, 2021, 2022 y 2023 y que por ahí, con lo que pasó en la definición del 2024, se apagó un poco y la verdad que hoy me han respondido de la mejor manera. Fui convencido al taller de que lo tenía que cambiar después de Paraná. El lunes mismo fui y me volví con un rotundo “No”. Con las pruebas se nos abrió un camino y era más importante trabajar sobre el auto usado que modificar o cambiar al auto nuevo”.

Ahora, deberá lidiar con ser el auto más pesado de la categoría: “No me gustan mucho los kilos, te hace especular un poco, pensar en algo que para mí es lo más lindo, el ímpetu de ganar siempre y la realidad es que mi cabeza estuvo directamente en ganar, pero sin duda que estos 10 kilos complican. Fue todo por culpa de Agustín (Canapino) que el año pasado ganó 4 de 5 dentro de la Copa de Oro y por supuesto que ellos (la técnica) van viendo, analizando y no nos gusta pero lo respetamos”.