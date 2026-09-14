Primera Nacional: por una lesión, Gabriel Díaz se despidió del año

Gabriel Díaz se fracturó el peroné izquierdo y se despidió de la temporada de la Primera Nacional.

El defensor de Patronato Gabriel Díaz, sufrió la fractura del peroné izquierdo y se perderá lo que resta de la temporada de la Primera Nacional. El defensor y capitán del Rojinegro se lesionó durante la práctica del viernes y la noticia se conoció en las últimas horas.

La lesión del Monito llega en un momento complicado para Patrón ya que restan pocas fechas de competición y el defensor era una de las piezas inamovibles en el esquema de Marcelo Fuentes. De hecho, en su retorno al club el DT bonaerense lo había designado capitán.

Es de recordar que el zaguero central formado en la cantera del club ya había generado preocupación en el partido de la semana pasada, cuando fue reemplazado por Facundo Díaz en los pasajes finales del empate 0 a 0 frente a Deportivo Maipú de Mendoza. Sin embargo, el marcador central trabajó con normalidad durante los entrenamientos posteriores y todo hacía suponer que estaba en condiciones de continuar a disposición del entrenador.

En la presente temporada el futbolista disputó 23 de los 29 partidos que afrontó Patronato y fue titular en buena parte del recorrido del equipo. Además, convirtió uno de los goles más importantes de su campaña, en la victoria 2 a 0 como local frente a Atlanta.