Rocamora conoció su fixture para la próxima Liga Nacional Femenina

Las dirigidas por Sabrina Scévola debutarán en la provincia de Córdoba ante Chañares.
Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay conoció este lunes el fixture de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. El Rojo, único representante entrerriano en la máxima categoría, debutará el 10 de octubre ante Chañares, en Córdoba, por la primera fecha de la Zona A.
Las dirigidas por Sabrina Scévola integrarán el grupo junto a Instituto, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares, su primer rival. Rocamora será uno de los 20 equipos distribuidos en tres grupos. La fase regular se extenderá del 10 de octubre hasta el 6 de diciembre y otorgará 12 lugares para los cuadrangulares semifinales.
La competencia se disputará bajo el sistema de todos contra todos dentro de cada zona, en partidos de ida y vuelta. Una vez finalizada esta instancia, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales.
La distribución para esta primera competencia de la temporada quedó conformada de la siguiente manera:
Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.
Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.
Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.
En total serán 12 los equipos que accederán a los cuadrangulares semifinales. Los primeros de cada zona tendrán la ventaja de organizar las respectivas sedes y, posteriormente, los tres ganadores de esos cuadrangulares junto al mejor segundo se clasificarán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.
El calendario comenzará con cinco encuentros el sábado 10 de octubre: Obras-Unión Florida, El Talar-Ferro, Chañares-Rocamora, San José-Sociedad Española y Boca-Vélez. La jornada inicial continuará el domingo 11 con otros cuatro compromisos, entre ellos el cruce marplatense entre Quilmes y Peñarol.
Fixture de octubre
Sábado 10 de octubre
Obras - Unión Florida
El Talar - Ferro
Chañares - Rocamora
San José (Mendoza) - Sociedad Española (San Luis)
Boca - Vélez
Domingo 11 de octubre
Náutico (Rosario) - Regatas (San Nicolás)
Hindú (Córdoba) -. Instituto
Independiente (Neuquén) - El Biguá (Neuquén)
Quilmes (Mar del Plata) - Peñarol (Mar del Plata)
Lunes 12 de octubre
Deportivo Berazategui - Regatas (San Nicolás)
Martes 13 de octubre
Ferro - Obras
Jueves 15 de octubre
Unión Florida - Deportivo Berazategui
Independiente (Neuquén) - Quilmes (Mar del Plata)
Unión Bahía - Boca
Viernes 16 de octubre
Náutico (Rosario) - El Talar
Unión Florida - Ferro
Sociedad Española (San Luis) - Hindú (Córdoba)
Rocamora - Instituto
El Biguá (Neuquén) - Quilmes (Mar del Plata)
Unión Bahía - Peñarol (Mar del Plata)
Sábado 17 de octubre
San José (Mendoza) - Hindú (Córdoba)
Lunes 19 de octubre
Regatas (San Nicolás) - El Talar
Instituto - Chañares
Martes 20 de octubre
Obras - Deportivo Berazategui
Jueves 22 de octubre
Ferro - Regatas (San Nicolás)
Hindú (Córdoba) - Chañares
El Biguá (Neuquén) - Unión Bahía
El Talar - Unión Florida
Viernes 23 de octubre
Deportivo Berazategui - Ferro
Obras - Regatas (San Nicolás)
Rocamora - San José (Mendoza)
Independiente (Neuquén) - Unión Bahía
Sábado 24 de octubre
Peñarol (Mar del Plata) - Vélez
Quilmes (Mar del Plata) - Boca
Domingo 25 de octubre
Peñarol (Mar del Plata) - Boca
Quilmes (Mar del Plata) - Vélez
Jueves 29 de octubre
Ferro - Náutico (Rosario)
El Talar - Obras
Boca - El Biguá (Neuquén)
Vélez - Independiente (Neuquén)
Viernes 30 de octubre
Regatas (San Nicolás) - Náutico (Rosario)
Sociedad Española (San Luis) - Chañares
Rocamora - Hindú (C)
Boca - Independiente (Neuquén)
Unión Bahía - Quilmes (Mar del Plata)
Vélez - El Biguá (Neuquén)
Sábado 31 de octubre
San José (Mendoza) - Chañares.