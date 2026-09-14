Rocamora conoció su fixture para la próxima Liga Nacional Femenina

Las dirigidas por Sabrina Scévola debutarán en la provincia de Córdoba ante Chañares.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay conoció este lunes el fixture de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. El Rojo, único representante entrerriano en la máxima categoría, debutará el 10 de octubre ante Chañares, en Córdoba, por la primera fecha de la Zona A.

Las dirigidas por Sabrina Scévola integrarán el grupo junto a Instituto, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares, su primer rival. Rocamora será uno de los 20 equipos distribuidos en tres grupos. La fase regular se extenderá del 10 de octubre hasta el 6 de diciembre y otorgará 12 lugares para los cuadrangulares semifinales.

La competencia se disputará bajo el sistema de todos contra todos dentro de cada zona, en partidos de ida y vuelta. Una vez finalizada esta instancia, los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales.

La distribución para esta primera competencia de la temporada quedó conformada de la siguiente manera:

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.

Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.

En total serán 12 los equipos que accederán a los cuadrangulares semifinales. Los primeros de cada zona tendrán la ventaja de organizar las respectivas sedes y, posteriormente, los tres ganadores de esos cuadrangulares junto al mejor segundo se clasificarán al Cuadrangular Final, donde se definirá al campeón del Apertura.

El calendario comenzará con cinco encuentros el sábado 10 de octubre: Obras-Unión Florida, El Talar-Ferro, Chañares-Rocamora, San José-Sociedad Española y Boca-Vélez. La jornada inicial continuará el domingo 11 con otros cuatro compromisos, entre ellos el cruce marplatense entre Quilmes y Peñarol.

Fixture de octubre

Sábado 10 de octubre

Obras - Unión Florida

El Talar - Ferro

Chañares - Rocamora

San José (Mendoza) - Sociedad Española (San Luis)

Boca - Vélez

Domingo 11 de octubre

Náutico (Rosario) - Regatas (San Nicolás)

Hindú (Córdoba) -. Instituto

Independiente (Neuquén) - El Biguá (Neuquén)

Quilmes (Mar del Plata) - Peñarol (Mar del Plata)

Lunes 12 de octubre

Deportivo Berazategui - Regatas (San Nicolás)

Martes 13 de octubre

Ferro - Obras

Jueves 15 de octubre

Unión Florida - Deportivo Berazategui

Independiente (Neuquén) - Quilmes (Mar del Plata)

Unión Bahía - Boca

Viernes 16 de octubre

Náutico (Rosario) - El Talar

Unión Florida - Ferro

Sociedad Española (San Luis) - Hindú (Córdoba)

Rocamora - Instituto

El Biguá (Neuquén) - Quilmes (Mar del Plata)

Unión Bahía - Peñarol (Mar del Plata)

Sábado 17 de octubre

San José (Mendoza) - Hindú (Córdoba)

Lunes 19 de octubre

Regatas (San Nicolás) - El Talar

Instituto - Chañares

Martes 20 de octubre

Obras - Deportivo Berazategui

Jueves 22 de octubre

Ferro - Regatas (San Nicolás)

Hindú (Córdoba) - Chañares

El Biguá (Neuquén) - Unión Bahía

El Talar - Unión Florida

Viernes 23 de octubre

Deportivo Berazategui - Ferro

Obras - Regatas (San Nicolás)

Rocamora - San José (Mendoza)

Independiente (Neuquén) - Unión Bahía

Sábado 24 de octubre

Peñarol (Mar del Plata) - Vélez

Quilmes (Mar del Plata) - Boca

Domingo 25 de octubre

Peñarol (Mar del Plata) - Boca

Quilmes (Mar del Plata) - Vélez

Jueves 29 de octubre

Ferro - Náutico (Rosario)

El Talar - Obras

Boca - El Biguá (Neuquén)

Vélez - Independiente (Neuquén)

Viernes 30 de octubre

Regatas (San Nicolás) - Náutico (Rosario)

Sociedad Española (San Luis) - Chañares

Rocamora - Hindú (C)

Boca - Independiente (Neuquén)

Unión Bahía - Quilmes (Mar del Plata)

Vélez - El Biguá (Neuquén)

Sábado 31 de octubre

San José (Mendoza) - Chañares.