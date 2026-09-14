TC: con Werner en la cima, así quedó la Copa de Oro después de San Luis

Werner y su Mustang redondearon una gran fin de semana en San Luis y comandan la Copa de Oro del TC.

El Turismo Carretera cerró la undécima fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Con su segunda victoria en la temporada, el paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) trepó a la cima de la Copa de Oro y supera por 10,5 puntos a su escolta, Otto Fritzler (Mercedes-Benz).

El Zorro de Paraná había llegado al trazado puntano como uno de los perseguidores del ganador de la Etapa Regular, Jonatan Castellano (Dodge Challenger), a siete unidades de distancia. Con esta nueva victoria, que se suma a la obtenida en la quinta fecha en Termas de Río Hondo, siendo el único que repitió triunfo, el entrerriano alcanzó las 53 unidades.

Por detrás se ubicó Otto Fritzler, que fue quinto en el “Rosendo Hernández”, y que ya ganó en la octava carrera en Posadas. En la tercera posición se encuentra Facundo Chapur (Torino), que llegó sexto en la Final y ya cuenta con el triunfo logrado en la sexta fecha en Córdoba.

Metralleta está a 12 puntos de Werner; mientras que el último campeón, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), le sigue a 18 del oriundo de Paraná y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que llegó 22° en San Luis, cayó al quinto lugar en la tabla a 27 del referente de Ford.

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