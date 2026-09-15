Aurora y el sueño de revivir el polo en Paraná

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), White se refiró al punto de partida del proyecto: “Comienza por el nombre, el mismo nombre que un predio nuestro, familiar. Siempre tuvimos la actividad del polo, es una cuestión familiar”, explicó. Sin embargo, su camino con los tacos no fue inmediato: “Fui jugador de rugby y después me fui acercando a los caballos y fuimos a ser jugadores de polo de grande. Muchos de la zona, del barrio y amigos que antes jugábamos en Virgen Morena”.

Estuvo muy ligado a la formación de Capibá Rugby Club, pero hoy traslada toda esa vocación de empuje al polo junto a un grupo cercano: “Ahora es el desarrollo del polo como actividad, y los amigos y allegados como Martín Sarli y Maxi Corvalán decidimos incorporar el polo. Es a pulmón, nos gusta y es una tarea que desarrollamos con naturalidad”.

Actualmente, el grupo sostiene las prácticas con los recursos que tiene a mano: “Tenemos una cancha que no tiene las medidas convencionales de polo, pero intentamos incluirnos en El Paracao, que es un equipo militar que tuvo una cancha sin uso y hace un tiempo la activaron; la Asociación Argentina le donó las tablas y sería genial tener acceso”, cuenta White.

Y añadió: “Hemos invitado a militares, compartimos un partido y después un tercer tiempo”, destaca sobre la camaradería que une a ambas partes.

Para White, la reactivación de esa cancha no beneficiaría solo a un puñado de jinetes, sino al desarrollo deportivo de toda la zona: “Serviría para desarrollar el polo, que está estancado hace años. En la Costa del Uruguay hay canchas y se puede jugar. Todos los predios militares que existen se hicieron para desarrollar el polo. Ojalá podamos disfrutar de esa cancha tan linda en El Paracao”.

Escuchá toda la nota acá: