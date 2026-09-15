Básquet: Regatas Uruguay gritó campeón de la Liga Federal Formativa Juveniles Femenina

Regatas Uruguay venció a Lanús por 63 a 54 en condición de local y se consagró campeón de la Liga Federal Formativa Juveniles Femenina de Básquetbol. La gran figura de la conquista para las dirigidas por Fernanda Joannás fue Santina Cherot, elegida Jugadora Más Valiosa (MVP) del Final Four.

El partido tuvo un desarrollo equilibrado y sin un dominador claro, aunque Regatas logró mantenerse siempre por delante en el marcador. Con números muy similares entre ambos equipos, el factor estuvo en la frecuencia en la que visitaron la línea de libres (26 a 9), un detalle que terminó siendo determinante para quedarse con el oro.

La figura absoluta de la tarde fue Cherot con una planilla de 34 puntos y 9 rebotes, , mientras que Carmela Fagundez también realizó un importante aporte con ocho puntos y nueve rebotes. En el otro sector, el goleo recayó entre Ema García Pose (19) y Wayra Szczudlo (12).

Es el segundo cetro nacional para esta misma camada de jugadoras, que en 2024, cuando competían en la categoría U15, habían conseguido el primer título argentino en la historia de la institución.

Fuente: FBER