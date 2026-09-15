Con aporte entrerriano, el SUP le dio más medallas a la Argentina

Tanto en varones como en mujeres, Argentina ganó en el SUP. Foto: Martina Nonino

La delegación argentina continúa sumando medallas en la XIII edición de los Juegos Suramericanos (Odesur) Santa Fe 2026. Este martes, Juliette Duhaime y Lucía Clembosky se lucieron en la prueba de sprint femenino del Stand Up Paddle y alcanzaron el oro y la plata, respectivamente.

Duhaime, nació en Tenafly, New Jersey, Estados Unidos, pero se radicó en Paraná a los 11 años y poco después comenzó a destacarse en el SUP. Completó la prueba en 1:03.72 para encabezar el podio de la prueba desarrollada en la Laguna Setúbal, en Santa Fe.

En segundo lugar se ubicó la paranaense Clembosky, al cabo de 1:04.31, para completar el 1-2 de la Argentina en la prueba que marcó el debut del SUP en los Juegos Suramericanos, tras la experiencia en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019.

Al podio lo completó la brasileña Jessika Matos, quien logró finalizar el recorrido con un tiempo de 1:11.91 y se colgó la medalla de bronca para el país que actualmente lidera el medallero al cabo de tres jornadas.

Dos medallas más en varones

Santino Luca Basaldella se consagró campeón en el sprint masculino del SUP, mientras que Lionel Arias consiguió la medalla de bronce en Santa Fe. El ganador logró el triunfo con un tiempo de 55,92 segundos, mientras que el tercero finalizó con 59,67.

Segundo se ubicó el peruano Itzel Vicente Delgado Naranjo, llevándose la medalla plateada. Mientras que el cuarto lugar quedó para el colombiano Rober José Córdoba, con un registro de 1:34.12.