Con Luciano Vicentín, Argentina debutó con una victoria en Brasil

Con el ingreso del paranaense Luciano Vicentín, la selección argentina masculina de vóley superó 3 a 1 a Venezuela en el debut por el Sudamericano de Río de Janeiro, Brasil. Los parciales fueron de 25-16, 25-11. 23-25 y 25-13. El punta entrerriano aportó 7 puntos; el máximo anotador fue Pablo Kukartsev con 16 puntos.

En el primer set, el elenco Albiceleste sacó rápidas ventajas por 8-4 con un buen trabajo desde el saque. Más tarde, Kukartsev brilló en bloqueo para el 18-11 y la historia no cambió en el desenlace del set. Más efectivo en su juego, Argentina lo definió 25-16 con un ataque del ingresado Germán Gómez.

El segundo parcial no cambió mucho en su desarrollo. Bien plantado en bloqueo y con más protagonismo de Loser y Palonsky, la Selección sacó ventaja de 9-6 y 17-9. De ahí en adelante otra vez fue todo de Argentina y Germán Gómez nuevamente el encargado de cerrarlo por 25-11.

El tercer set empezó más parejo en el 8-6 argentino y con buena participación de los centrales, mejoró la diferencia a 14-10. Luego, Venezuela llegó a igualarlo en 17 para un desarrollo punto a punto hasta la zona de definición (22-22). Finalmente, de la mano de Galeno, Venezuela descontó por 25-23.

En el cuarto, la selección argentina empezó en ventaja 6-1 y 8-3 de la mano del bloqueo. De ahí en adelante, Argentina no perdonó y mejoró la diferencia a 18-7 mostrándose superior en todos los fundamentos. En el desenlace, un error selló el 25-13 y victoria argentina.

Este miércoles desde las 14, el seleccionado argentino que integra el entrerriano Luciano Vicentín se medirá con su par de Colombia con transmisión de Fox Sports.