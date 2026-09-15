Eugenia Martínez y “Las Panteras” tuvieron un estreno victorioso en los Odesur

Argentina no dejó dudas en Rosario: ganó 3 a 0 en el inicio de los Juegos Suramericanos.

La selección argentina femenina de vóley, integrada por la diamantina Eugenia Martínez, debutó con una victoria en sets corridos ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los parciales fueron de 25-15, 25-11 y 25-16. Este miércoles enfrentarán a Chile a las 15 en el estadio de Newell´s Old Boys de Rosario.

La máxima anotadora de Las Panteras fue Martina Bednarek con 17 puntos. En tanto que la entrerriana Martínez aportó un punto tras ingresar desde el banco de los suplentes.

El primer set comenzó favorable para el equipo argentino, que mostró un gran nivel con los aportes de Bednarek en el ataque. El conjunto nacional logró una amplia diferencia al ponerse 19-13 y, finalmente, un remate de Ruelli selló el parcial por 25-15.

En el segundo, la Selección despegó al ponerse 10-4 con una notoria agresividad en la red por parte de Matich. Luego, el equipo nacional estiró la ventaja hasta el 22-10 y, finalmente, un punto de Pérez selló el set por 25-11.

En el tercer capítulo, el comienzo fue más parejo con Paraguay arriba por 9-7. No obstante, con Bednarek en el servicio, el conjunto argentino dio vuelta el parcial para adelantarse 14-9. De ahí en adelante, la Selección sostuvo la agresividad y, finalmente, un ataque de Ruelli le dio el cierre al partido por 25-16.