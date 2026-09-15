Liga Profesional: Jabes Saralegui, con chances de volver a Boca

El entrerriano Jabes Saralegui tiene chances de volver a Boca después que se cayera el arribo de Matías Galarza.

El entrerriano Jabes Saralegui volvió a entrar en los planes de Boca después de que se cayera definitivamente la negociación por Matías Galarza, mediocampista de Talleres. El entrenador Rodolfo Arruabarrena pretende recuperar al ramirense, actualmente cedido a Tigre hasta finales de 2026, para fortalecer el mediocampo del Xeneize.

La intención del Vasco surgió ante las dificultades que encontró la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para incorporar a Galarza. Boca contaba con una prórroga en el mercado de pases debido a la grave lesión de Tomás Aranda y buscó aprovecharla para sumar al volante de 24 años.

Sin embargo, las negociaciones con Talleres no prosperaron a pocas horas del vencimiento del plazo. Boca había alcanzado un acuerdo contractual con Galarza, quien además había expresado ante la dirigencia cordobesa su intención de concretar la transferencia, pero los clubes no lograron acercar posiciones económicas.

La chance para un entrerriano

Ante la imposibilidad de incorporar al volante de Talleres, Arruabarrena pidió recuperar a Jabes Saralegui, quien permanece a préstamo en Tigre hasta el 31 de diciembre.

El mediocampista nacido en General Ramírez ya conoce el mundo Boca: realizó las divisiones inferiores en el club y llegó a Primera División antes de salir cedido en busca de mayor continuidad. Ahora, el cuerpo técnico pretende volver a contar con él, publicó TyC Sports.

La dificultad está relacionada con los plazos del mercado. Si Boca no encuentra una vía reglamentaria para interrumpir la cesión e incorporarlo inmediatamente, el regreso deberá esperar hasta finales de año, cuando concluya su préstamo en Tigre.