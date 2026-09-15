Messi tendrá su despedida de la selección argentina el 6 de octubre en el Monumental

Lionel Andrés Messi tendrá su despedida de la selección argentina de fútbol el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Núñez. Tras anunciar su retiro, el capitán vestirá por última vez la camiseta Albiceleste ante Benín, en uno de los tres amistosos previstos para la fecha FIFA.

La presencia del astro argentino en la lista de convocados, por un lado, y las declaraciones de Claudio Tapia, por otro, confirmaron la noticia. “Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre", afirmó Tapia en un video publicado por la cuenta de la selección argentina.

Entre los convocados, figura el entrerriano Lisandro Martínez (Manchester United), pero no así Marcos Senesi (Tottenham). En su lugar figura Leonardo Balerdi (Roma), lesionado en uno de los entrenamientos previos a la última Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Serán tres los partidos que afrontará Argentina: el 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes; el 3 de octubre, el rival será Burkina Faso en el Monumental; y el 6 de octubre, el último compromiso será ante Benín, también en la cancha de River y con la despedida de Messi.

Según anunció la AFA, tanto Messi como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán a participar del último amistoso el 6 de octubre. En tanto que los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes.

Estarán invitados especialmente todos los campeones del mundo de Qatar 2022, para disfrutar del evento junto a sus familias, según informó el propio Tapia.

La lista completa: