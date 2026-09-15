Patronato con muchas bajas por lesión y árbitro confirmado para visitar a Chicago en Mataderos

Patronato ya tiene árbitro confirmado y varias bajas confirmadas por lesión para visitar a Nueva Chicago, el lunes desde las 17 en el estadio República de Mataderos, por la 30ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El juez del encuentro será Fabrizio Llobet, pero las principales novedades pasan por la cantidad de bajas que sufrirá Marcelo Fuentes para armar el equipo.

Este martes se supo que Brandon Cortés –además de un fuerte golpe en la cabeza– sufrió un esguince de tobillo derecho y estará entre 3 y 4 semanas de ausente. En tanto que Diego Armando Díaz también se lesionó durante el empate sin goles con Temperley el último domingo y el panorama es más complicado: espera fecha de cirugía porque además de un esguince de rodilla derecha, sufrió una lesión compleja del posteroexerno.

En otro orden, se sabe que Fuentes no podrá contar con el zaguero Santiago Piccioni por acumulación de amarillas. Tampoco con su habitual compañero de zaga, Gabriel Mono Díaz, quien se perderá el resto de la presente campaña por una fractura de peroné en la pierna izquierda.

La enfermería del Rojinegro también cuenta con Alejo Miró, quien no volvió a jugar desde la victoria por 2 a 0 ante Atlanta que marcó el inicio del quinto ciclo de Marcelo Fuentes al frente del equipo. El juvenil sufrió un cuadro de deshidratación que lo marginó del equipo y de las posteriores convocatorias.

Tampoco Fuentes puede contar con Hernán Rivero (herida a la altura del tendón de Aquiles), Franco Soldano (desgarro miotendinoso en el recto anterior del muslo derecho), Federico Bravo (fractura de quinto metatarsiano del pie izquierdo), Francisco Lencinas (operado de una luxación recidivante de ródula en la rodilla derecha) y Luciano Pacco (ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha).

El árbitro será Fabrizio Llobet

La AFA confirmó que Fabrizio Llobet será el réferi principal del compromiso del próximo lunes en el estadio República de Mataderos. Estará acompañado por Iván Nüñez y Marcos Horticoulou, primer y segundo asistente, respectivamente. El cuarto árbitro será Iñaki Iparraguirre.

Patronato tiene 30 puntos y se ubica apenas por encima de la zona de descenso, donde se ubican Chacarita Juniors (27) y Güemes de Santiago del Estero (23). Su rival más próximo en la tabla es, justamente, Nueva Chicago (32), por lo que el partido se presenta como un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional.