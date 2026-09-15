A Platense no le alcanzó ante Fluminense y se despidió de la Copa Libertadores de América

El Calamar ganó 2 a 1 y arañó la hazaña, pero quedó eliminado por el 3 a 2 global.

Platense se despidió este martes de la Copa Libertadores de América, a pesar de ganarle a Fluminense por 2 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la vuelta de los cuartos de final. El equipo dirigido por Martín Palermo quedó eliminado por el 2 a 0 de la ida en el Maracaná, ya que el global terminó 3 a 2 a favor de los brasileños, que jugarán ante el ganador de Palmeiras-Liga de Quito en semifinales.

Luego de un inicio parejo el local se arrimó y avisó con un tiro del entrerriano Nicolás Retamar que pasó cerca del arco. El elenco carioca se apoyó en calidad de sus individualidades y respondió con un remate de Ganso que se fue por arriba del travesaño.

Platense estuvo cerca de abrir el marcador y fue con un cabezazo de Ignacio Vázquez que exigió al arquero Fabio, que respondió con tres intervenciones para desviar la pelota.

Antes de la media hora llegó el merecido gol del Calamar y fue con un remate de Guido Mainero luego de un rebote, cuyo tiró venció la resistencia de Fabio.

Los dirigidos por Martín Palermo impusieron su juego con autoridad ante un elenco con figuras. El Marrón buscó el segundo y llegó antes del descanso con un gran centro desde la derecha de Mainero y un cabezazo de Bruno Sepúlveda que amplió las diferencias y empató la serie.

Aunque en el comienzo del complemento Pablo Ferreira falló en el pase a Bautista Merlini y la pelota la recuperó el conjunto carioca. La contra terminó con un remate cruzado de Agustín Canobbio que fue el descuento y nuevamente la serie quedó a favor del Flu.

Fluminense controló las acciones ya que Platense fue por otro gol para estirar la definición. El conjunto local dejó espacios en el fondo y tras un gran pase de Canobbio, Hulk desperdició el empate abajo del arco.

El trámite fue intenso en el final ya que Platense pudo haber convertido, primero con un remate de Franco Zapiola que desvió Thiago Silva, y luego con un cabezazo del propio Nacho Vázquez que capturó Fabio.

Fluminense se medirá contra el vencedor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito: el equipo brasileño ganó 1-0 la ida en su casa y el duelo se cerrará en Ecuador, da cuenta Infobae.