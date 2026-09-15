Turismo Carretera: Mariano Werner, el octavo piloto más ganador de la historia

Mariano Werner es el octavo piloto más ganador en la historia del Turismo Carretera.

El piloto paranaense Mariano Werner volvió a escribir su nombre en la historia grande del Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino. Con su victoria del domingo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, el entrerriano alcanzó los 30 triunfos en la categoría e igualó a Héctor Pirín Gradassi como el octavo máximo ganador de todos los tiempos del TC.

El siguiente objetivo en el listado histórico es Guillermo Ortelli, séptimo con 32 victorias, mientras que el entrerriano Omar Martínez ocupa el sexto puesto con 33. Juan Gálvez continúa al frente de la estadística con 56 éxitos.

La tabla histórica quedó encabezada por Juan Gálvez, con 56 triunfos, seguido por Roberto Mouras, con 50; Juan María Traverso, con 46; Oscar Gálvez, con 43; y Dante Emiliozzi, con 42.

En el sexto lugar aparece otro histórico entrerriano, Omar Martínez, con 33 victorias, seguido por Guillermo Ortelli, con 32. Werner y Gradassi completan ese grupo privilegiado con 30 triunfos cada uno.