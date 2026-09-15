Vóleibol: el paranaense Broder, el mejor central del Sudamericano U19

El paranaense Tiago Broder, actual jugador de Club Atlético Paracao, fue elegido como el mejor central del Campeonato Sudamericano de la categoría U19 que se disputó en Brasil días atrás, lo que le valió además integrar el equipo ideal del torneo.

Es de recordar que la selección argentina U19 de vóley cerró este domingo su participación en el Sudamericano con un valioso segundo puesto tras perder en la final ante Brasil. Fue por 3 sets 0 con parciales de 25-23, 26-24 y 25-22, encuentro disputado en la localidad de Araguari, Brasil.

Más allá de no subirse a lo más alto del podio, la Albiceleste consiguió el principal objetivo que era clasificar al próximo Mundial de la categoría señala Paraná Deportes.