Bochas: la uruguayense Milagros Pereyra alcanzó el bronce en los Juegos Suramericanos

La bochófila entrerriana Milagros Pereyra se aseguró el tercer puesto en la modalidad de Punto Raffa Volo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este miércoles, la uruguayense alcanzó el bronce junto al santafesino Renzo Farías, durante una nueva jornada llevada a cabo en la Estación Belgrano de la capital santafesina.

Pereyra, de 31 años y número uno del mundo, cayó este miércoles en una de las semifinales con la pareja chilena conformada por Rodolfo Galvez Monsalve y Franca Martini Bozzo por 12 a 5. Las trasandinas definirán la medalla dorada con Paraguay, que superó al dúo uruguayo conformado por Facundo Fierro Frachia y Valentina Pérez Florín por 12 a 3.

El equipo argentino debutó el lunes con una victoria por 12 a 9 ante la dupla paraguaya conformada por Thalía Krauz y Marcos Moreira Pieger. Sin embargo, más tarde cayeron con los peruanos Iván Brecevich Lezameta y Erica Álvarez Cuya, por 9 a 7.

De esta manera, la entrerriana que supo lograr la medalla dorada en Asunción 2022, alcanzó el tercer puesto que compartirá con el representativo uruguayo. La gran final por el oro será protagonizada por Paraguay y Chile.