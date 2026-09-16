Capibá impulsa su Escuelita de Rugby Infanto-Juvenil

Las actividades se desarrollan martes y jueves de 17.30 a 19.

Capibá Rugby Club continúa fortaleciendo su propuesta de rugby infanto-juvenil, destinada a chicos y chicas de 4 a 17 años, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la práctica deportiva y a los valores que caracterizan al rugby.

La escuela propone un espacio de formación y encuentro en el que los más pequeños y los jóvenes pueden iniciarse y desarrollarse en la disciplina, incorporando progresivamente herramientas técnicas y deportivas, pero también valores como el compañerismo, el respeto, el compromiso y el trabajo en equipo.

Las actividades se llevan adelante los martes y jueves, de 17.30 a 19, con entrenamientos en diferentes espacios de la ciudad.





Los martes, la propuesta se desarrolla en el Complejo Deportivo Raúl Alfonsín, ubicado en Dr. Bernardo Houssay 1798. En tanto, los jueves, los entrenamientos tienen lugar en la sede de Capibá Rugby Club, en la intersección de Gobernador Parera y Alberto Nin.

La convocatoria está abierta a quienes ya practican rugby y también a aquellos chicos y chicas que quieran tener su primer acercamiento a este deporte. La propuesta contempla las diferentes edades y etapas de crecimiento, buscando que cada participante pueda disfrutar de la actividad dentro de un ámbito deportivo y social.

Desde Capibá Rugby Club destacan la importancia de continuar generando espacios para el desarrollo del rugby desde las categorías formativas, entendiendo que la etapa infanto-juvenil constituye una instancia fundamental para la construcción de futuros jugadores, pero también para la formación de personas a través del deporte.

Información y detalles

La escuela está destinada a chicos y chicas de 4 a 17 años. Para obtener mayor información o realizar consultas, se puede contactar al +54 9 343 522-7070.

Capibá invita a las familias a acercarse y ser parte de una propuesta que combina deporte, aprendizaje, amistad y valores.

Fuente: NG Digital