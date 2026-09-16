Chacarita fue sancionado: recibirá a Quilmes y a Patronato sin público en dos finales por la permanencia

En la recta final de la lucha por no descender de la Primera Nacional, Chacarita Juniors recibió una sanción de parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide): deberá jugar dos partidos a puertas cerradas, debido a los incidentes en el clásico ante Atlanta, el pasado 5 de septiembre. Uno de ellos será ante Patronato, rival directo en la pelea por la permanencia.

Los hinchas no podrán portar banderas ni instrumentos musicales en los próximos dos compromisos. La sanción tendrá efecto para los partidos del Funebrero ante Quilmes (20/9) y Patronato (3/10) en su estadio.

Por otro lado, la medida que prohíbe el ingreso de "instrumentos musicales, banderas de cualquier tipo y dimensión, o cualquier otro elemento que requiera autorización previa", será por tiempo indeterminado.

Chacarita está en zona de descenso a la B Metropolitana, con 27 puntos (a 3 de Patronato, el último en salvarse). Los partidos ante Quilmes y Patronato serán decisivos porque son dos de los últimos tres choques que el Funebrero tendrá de local.

De esta manera, Chacarita volverá a contar con su pública en la fecha 34 ante Deportivo Maipú de Mendoza y luego ya en la última jornada del torneo, ante Nueva Chicago.

¿Por qué fue sancionado Chacarita?

Chacarita Juniors fue sancionado por los hechos ocurridos en el clásico ante Atlanta, en su estadio. El pasado 5 de septiembre, cuando el conjunto local perdió 1 a 0 y se hundió más en la crisis futbolística, sucedieron hechos de violencia en las tribunas y afuera de la cancha.

En primer lugar, un hincha que estaba con su hijo comenzó a discutir con otros plateístas y en un determinado momento sacó una faca. Luego de eso, agredió verbalmente al resto de los simpatizantes.

Por otro lado, Ricardo Bruno, vocal de la Comisión Directiva, agredió a un funcionario del Ministerio de Seguridad en la vía pública, por una presunta discusión por el estacionamiento de una moto. El dirigente fue sancionado con 4 años de Derecho de Admisión, consigna NA.