Con el aporte del paranaense Vicentín, Argentina superó a Colombia en el Sudamericano

Con el aporte del paranaense Luciano Vicentín, la selección argentina masculina de vóleibol superó a su par colombiana por 3 a 1 en su segunda presentación por el Sudamericano en Río de Janeiro, Brasil. Los parciales fueron de 25-21, 25-18, 22-25 y 25-23. Este jueves, a partir de las 14, el rival será Chile.

El punta entrerriano anotó 15 puntos y fue el segundo máximo anotador de Argentina, detrás de Pablo Kukartsev, autor de 19 unidades.

Después de un comienzo algo parejo, Argentina sacó ventaja de 13-9 con mayor efectividad en ataque y Kukartsev como destacado. Colombia continuó más irregular en su juego y la Albiceleste se encaminó al cierre 22-18 sosteniendo esa diferencia y con más de Vicentín. Finalmente, un ataque de Palonsky selló el 25-21 inicial.





El segundo capítulo empezó algo similar al anterior. El inicio fue punto a punto, pero en un pasaje con más volumen de juego y efectividad, los dirigidos por Horacio Dileo se despegaron 12-6. Bien en la rotación, Argentina siguió arriba 23-13 y aunque el cierre fue con algunas imprecisiones y Colombia se arrimó 17-23, finalmente Palonsky lo definió 25-18.

El comienzo del tercer set también fue muy parejo y punto a punto hasta el 10 iguales. Allí, Argentina fue más precisa para despegarse 13-10, pero Colombia lo empató en 14 rápidamente y el desarrollo otra vez fue sumamente equilibrado hasta la zona de definición. Allí, el equipo colombiano creció en defensa y contó con Amaranto imparable para descontar 25-22.

Para el cuarto capítulo, Armoa quedó como titular y el arranque otra vez resultó muy parejo (10-10). Más tarde, Colombia brilló en defensa y la Selección pudo responder en bloqueo para el 13-14. Luego, la selección peleó contra su irregularidad y contra Amaranto y llegó a estar abajo 19-16, pero reaccionó justo a tiempo. Lo igualó en 21, una contra de Armoa lo dejó arriba 23-22 y, finalmente, el paranaense Vicentín le dio la victoria por 25-23.

Fuente y Fotos: FeVA.