“Corrimos para ganar y lo conseguimos”, destacó Mariano Werner

El paranaense Mariano Werner se impuso con un rendimiento contundente de su Ford Mustang en la final de la undécima fecha del Turismo Carretera disputada en San Luis. El tricampeón pasó a liderar la Copa de Oro con un gran funcionamiento y alcanzó los 30 triunfos en la categoría.

De esta manera, igualó a Héctor Pirín Gradassi como el octavo máximo ganador de la historia. No solo fue el primero en repetir victoria este año, sino que también estrenará el nuevo sistema de lastre en la Copa.

“El domingo corrimos para ganar y lo pudimos conseguir. El hecho de clasificar tercero en un grupo que estaba difícil, quedar en la tercera serie que fue la más limpia, largar adelante y sin cometer errores iba a ser difícil la superación”, explicó.

Y agregó: “La verdad es que estoy muy agradecido de toda la pasión que le pone mi equipo, que con eso se corre. Cuando me bajé el sábado y vi que el segundo mejor de la clasificación estaba a dos segundos, la verdad que me llamó la atención. Por supuesto que esto es solo una carrera y hay cuatro por delante”, le dijo a SoloTC.

De esta manera, Werner cortó una racha sin triunfos desde la quinta fecha en Termas de Río Hondo y se convirtió en el primero en repetir victoria en el 2026. A partir de la próxima carrera, el puntero estrenará el nuevo sistema de lastre de la instancia final: a los 25 kg que arrastraba de Santiago del Estero le sumará otros 10 kg.