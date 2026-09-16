Entre Ríos avanza con instituciones académicas para ampliar la formación deportiva.

La Secretaría general de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, continúa trabajando en la generación de herramientas de capacitación y formación destinadas a quienes integran el sistema deportivo entrerriano.

En ese marco, se llevó adelante en Buenos Aires una reunión de trabajo con representantes del Instituto Universitario River Plate para avanzar en un convenio de cooperación. Participaron junto al secretario de Deportes, Sebastián Uranga, el director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y el coordinador de Capacitaciones, Martín Amden.

La iniciativa tiene como objetivo articular con una institución de referencia del ámbito deportivo y académico para generar propuestas de capacitación que permitan ampliar los conocimientos y herramientas de quienes desarrollan diferentes roles dentro del deporte, así como explorar nuevas alternativas de formación académica.

El encuentro en CARP

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que la capacitación constituye una de las prioridades de la gestión y puso especial énfasis en la formación de quienes tienen la responsabilidad de acompañar a las nuevas generaciones. “Desde que estamos, estamos muy ocupados por el tema de las capacitaciones, de poder ir creciendo, mejorar, formar nuestros formadores, una cuestión básica de ser mejores”, expresó.

En ese sentido, Uranga remarcó la importancia de generar acuerdos con instituciones de prestigio del país y valoró especialmente la posibilidad de avanzar junto al Instituto Universitario River Plate. “Para poder hacer esto tenemos que arrancar por acá”, sostuvo, al destacar el encuentro como un primer paso para desarrollar acciones conjuntas.

Por su parte, Federico González Lamas, representante del Instituto Universitario River Plate, señaló que el encuentro permitió avanzar en el convenio y valoró la iniciativa como un hecho significativo para Entre Ríos. Asimismo, destacó la posibilidad de continuar trabajando en nuevas propuestas académicas y carreras, con el objetivo de generar oportunidades y conocimiento.

El acuerdo en desarrollo permitirá explorar distintas alternativas de capacitación y formación, orientadas a las necesidades del deporte entrerriano y destinadas a entrenadores, profesores, dirigentes y demás actores vinculados a la actividad, ampliando las herramientas disponibles para el desarrollo del sistema deportivo provincial.

La reunión en Buenos Aires representa un primer paso en esta articulación entre la Provincia y el Instituto Universitario River Plate, con la mirada puesta en seguir generando oportunidades de formación, conocimiento y crecimiento para quienes forman parte del deporte entrerriano.