Fútbol: el entrerriano Taborda, en la mira del DT de la selección de Italia

El entrenador de la selección italiana de fútbol, Roberto Mancini, sigue de cerca al entrerriano Vicente Taborda y podría incluirlo en una próxima convocatoria de la Azzurra. El mediocampista, actualmente en el Panathinaikos de Grecia, cuenta con pasaporte italiano.

Según informó Tuttomercatoweb, la Federación Italiana de Fútbol amplió el relevamiento de jugadores elegibles fuera de sus fronteras. El objetivo es detectar futbolistas jóvenes que puedan incorporarse a un plantel que necesita renovación después de varios años de resultados irregulares y de nuevas frustraciones en el camino hacia la Copa del Mundo.

La posible convocatoria de Vicente Taborda se inscribe en una política que Italia ya aplicó durante la primera etapa de Mancini. El caso más representativo fue el de Mateo Retegui, delantero nacido en Argentina que fue citado por la Azzurra en 2023 tras sus actuaciones en Tigre y que luego se consolidó dentro de la estructura del seleccionado.

La Federación busca ampliar las opciones disponibles más allá de los jugadores formados en el fútbol local. En ese escenario, los futbolistas con ciudadanía italiana y recorrido en otras ligas europeas ocupan un lugar dentro del análisis del entrenador y de su equipo de trabajo.

“Ante la nueva era que está por comenzar, Mancini y su cuerpo técnico se centrarán en jóvenes promesas de la Serie A y de diversas ligas europeas, así como en jugadores con pasaporte italiano, como Retegui. Entre estos jugadores podría estar Vicente Taborda , un mediocampista ofensivo formado en Boca Juniors que fue pieza clave en la consecución del campeonato de 2025 con Platense, siendo el máximo goleador del equipo. Actualmente juega en el Panathinaikos de Grecia”, explicó Tuttomercatoweb.