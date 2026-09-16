Juliette Duhaime volvió a lograr la medalla dorada en el SUP de los Juegos Odesur

La paranaense por adopción alcanzó su segundo oro en dos pruebas en Santa Fe 2026.

Juliette Duhaime conquistó su segunda medalla dorada en el mismo número de presentaciones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este miércoles, nuevamente con la Laguna Setúbal como escenario, la paranaense por adopción se llevó el título en la carrera técnica del Stand Up Paddle (SUP).

La estadounidense de 28 años –radicada desde los 11 en la capital entrerriana– encabezó el podio con un tiempo de 20:28.80, para llevarse su segunda medalla en dos días ya que el martes ganó el sprint femenino. El segundo lugar también fue para la delegación argentina: Alma Coletta se alzó con la plateada al cabo de 21:49.20.

En el tercer escalón del podio se ubicó la brasileña Jessika Matos, quien se quedó con la medalla de bronce con un registro de 21:51.50. Detrás finalizaron Giannisa Vecco (Perú), Stephanie Bodden (Panamá), Emilia Ezcurra (Perú) y Danilsa De Oro (Colombia).