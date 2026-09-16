“Las Panteras” cayeron ante Chile en la continuidad de Santa Fe 2026

La selección argentina femenina de vóley perdió su invicto este miércoles en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Cayó con su par de Chile por 3 a 1 en sets, con parciales de 17-25, 27-29, 25-22, 19-25, en su segundo partido del torneo en el estadio de Newell’s.

Con 15 puntos, Julieta Medina Sarmiento fue la máxima anotadora de Las Panteras; Martina Bednarek y Julieta Ruelli aportaron 13. En tanto que la entrerriana María Eugenia Martínez no ingresó.

Este jueves, Argentina intentará dar vuelta la página y reencontrarse con la victoria cuando enfrente a Venezuela, desde las 15. El sábado, en tanto, cerrará el Grupo A contra Colombia.

Fuente: FeVA